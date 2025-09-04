Hp Composites choc: crisi e cassa integrazione

Ascoli, 4 settembre 2025 – Non bastasse la crisi occupazionale della Beko di Comunanza, il territorio piceno si trova ad affrontare un’altra situazione di grande preoccupazione che riguarda una delle aziende più prestigiose, la Hp Composites di Ascoli. E’ di ieri la notizia, diffusa dalle organizzazioni sindacali, che il direttore generale Abramo Levato ha presentato le dimissioni e che l’azienda nei prossimi giorni avvierà una procedura di Cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Ieri si è svolto l’incontro tra la direzione aziendale HP Composites spa, le RSU e le organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, alla presenza del consulente aziendale avvocato Salonia. Nell’incontro sono emerse alcune importanti novità riguardanti l’assetto aziendale e la situazione produttiva. Come detto, Levato si è dimesso: rimarrà in carica fino al 26 ottobre, ma la società ha già comunicato che sarà sostituito da un nuovo direttore che entrerà in carica lunedì prossimo. Nei prossimi giorni sarà avviata una procedura di Cigs (cassa integrazione guadagni straordinaria) per crisi aziendale.

La proprietà ha preso atto della situazione aziendale e ha già provveduto ad individuare un Advisor esterno. “Segnali di un calo, di un calo degli ordinativi già si era evidenziato anche nell’arco 2024. La gestione della crisi – commenta Samuele Puglia (Cisl) – ha portato comunque a non far ricorso subito agli ammortizzatori sociali. La proprietà francese oggi ha intrapreso una strada con l’individuazione di un consulente Advisor per monitorare anche il discorso di bilancio a livello di tenuta finanziaria. L’unica strada al momento è quella della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale; è l’unica utile per presentare un piano di rifinanziamento, per poi monitorare gli step successivi”.

Maggiori informazioni sulla crisi alla Hp Composites verranno fornite durante le assemblee programmate per lunedì prossimo ma intanto emerge un problema dell’azienda legato al settore automotive. Alla Hp Composites lavorano attualmente poco meno di 500 dipendenti.

Un’azienda che garantisce al momento livelli occupazionali importanti, ma ora c’è preoccupazione sul futuro prossimo. “Il ricorso alla Cigs non è una bella notizia, soprattutto perché è una delle aziende più grandi sul territorio – aggiunge Puglia –. Ripartire dopo l’estate con una crisi aziendale non era certo quello che auspicavano i metalmeccanici del Piceno”.