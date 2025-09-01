Operai specializzati cercansi: le aziende non trovano giovani

Ascoli Piceno, 1 settembre 2025 – Malgrado la situazione congiunturale ancora non favorevole anche a causa dei dazi degli Usa le aziende calzaturiere del distretto del fermano hanno difficoltà ad assumere personale. Nel calzaturiero, infatti, le imprese devono affrontare molte difficoltà legate proprio al difficile reperimento di tagliatori, orlatori, rifinitori e cucitori.

Tale tendenza emerge da uno studio condotto dalla Cgia. Analizzando il dato della provincia di Fermo emerge che sulla base delle previsioni di assunzioni delle imprese riferite al trimestre agosto – ottobre 2025 i nuovi inserimenti dovrebbero essere pari a 3.320 ma l’incidenza della difficoltà di reperire risorse che hanno le caratteristiche richieste dal sistema produttivo è pari al 49,7%. Un po’ meglio va in provincia di Ascoli dove le previsioni di assunzioni programmate dalle aziende riguardano 4.550 lavoratori, ma in questa area la difficoltà di reperire manodopera adeguatamente preparata è del 46,7%. un dato che trova conferma, sulla base delle risultanze della ricerca anche in altre aree produttive del territorio nazionale.

Basti pensare che nel 2024, su un totale di 5,5 milioni di nuovi ingressi previsti nel mercato del lavoro, quasi 840mila (pari al 15 per cento del totale delle entrate attese) hanno riguardato operai specializzati. La ricerca di queste figure si è rivelata particolarmente impegnativa: nel 63,8 per cento dei casi, infatti, gli imprenditori hanno segnalato notevoli difficoltà nel reperimento e, quando la selezione ha avuto esito positivo, il processo ha richiesto in media quasi cinque mesi. Nessun’altra professione richiesta dalle aziende ha evidenziato livelli di difficoltà e tempi di ricerca superiori a quelli riscontrati per gli operai specializzati.

Inoltre, in quattro casi su dieci l’insuccesso nel trovare questo profilo è stato determinato dall’assenza di candidati presentatisi al colloquio. In sintesi, per molte realtà produttive, soprattutto di piccole e piccolissime dimensioni, individuare figure quali carpentieri, gruisti, fresatori, saldatori od operatori di macchine a controllo numerico computerizzato rappresenta una sfida estremamente complessa.

A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia che ha esaminato i report di Unioncamere-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior del 2024 e del trimestre agosto-ottobre 2025. Le cause dello scostamento tra domanda e offerta di lavoro sono molteplici e frequentemente interconnesse. Negli ultimi anni, fattori quali la denatalità e l’invecchiamento della popolazione hanno contribuito a ridurre la disponibilità di forza lavoro. Inoltre, è rilevante sottolineare che molti candidati non possiedono le competenze tecniche e professionali richieste dagli imprenditori, in particolare nel settore manifatturiero, evidenziando lo storico divario persistente tra il livello di apprendimento acquisito durante il percorso scolastico e le esigenze del sistema produttivo.

È altresì importante evidenziare che, rispetto al periodo pre-Covid, i giovani sono sempre più alla ricerca di occupazioni che offrano maggiori livelli di flessibilità, autonomia e tempo libero. Parallelamente, mostrano una minore propensione ad accettare incarichi con orari prolungati (in particolare nel weekend) o condizioni lavorative fisicamente gravose. Tendenze che, purtroppo, sono destinate a consolidarsi nel tempo.