‘Il Piceno al bivio’, all’incontro della Cgil c’è anche Landini

Ascoli, 29 agosto 2024 – La presenza di Maurizio Landini, segretario generale nazionale Cgil, aprirà la serie di iniziative allestite in occasione degli ottant’anni dello storico sindacato italiano che proprio oggi, 29 agosto del 1944, venne istituito anche sotto le cento torri con la creazione della camera del lavoro di Ascoli. Imperdibile appuntamento quello fissato per mercoledì 4 settembre alle ore 14.30 e che vedrà al teatro Filarmonici l’appuntamento ‘Il Piceno al bivio’.

Un modo per effettuare un analisi degli scenari che riguardano lavoro, sviluppo e le problematiche generate dall’autonomia differenziata sul territorio. "Il 29 agosto 1944 veniva istituita la camera confederale del lavoro di Ascoli Piceno – commenta la segretaria Barbara Nicolai –. Quello fu il primo passo di una lunga storia. Ottant’anni di impegno e di conquiste. Siamo stati protagonisti e testimoni di momenti storici cruciali. Dalla Liberazione dal fascismo fino alle sfide odierne legate alla globalizzazione e alla precarietà del mondo del lavoro. Abbiamo superato tanti ostacoli e conquistato diritti fondamentali per lavoratori, lavoratrici, pensionati, pensionate e cittadini. Questa è una storia che merita assolutamente di essere ricordata. Non soltanto come celebrazione del passato, ma anche come un’opportunità per guardare al futuro affermando il nostro impegno per la difesa del lavoro, per la giustizia sociale e la tutela dei diritti. Per tutti questi motivi la Cgil di Ascoli ha organizzato una serie di eventi che si susseguiranno nel corso dei prossimi mesi. A partire dal 4 settembre con l’iniziativa ‘Il Piceno al bivio – lavoro, sviluppo e i pericolo dell’autonomia differenziata’ che vedrà la presenza del segretario generale nazionale Maurizio Landini".

Nel frattempo la Cgil prosegue la battaglia volta a contrastare lo sviluppo dell’autonomia differenziata. Nell’ultima settimana di luglio era stato istituito il comitato per il referendum abrogativo per poi dare avvio alla raccolta firme in varie località della provincia. In virtù della famosa legge n. 86 del 26 giugno 2024 anche il Piceno sarà duramente colpito su temi strategici quali servizi sanitari, servizi scolastici, trasporto, e di conseguenza anche in termini di sviluppo economico e occupazionale. L’obiettivo di tale raccolta firme quindi è quello di arrivare nel 2025 a superare il quorum per favorire l’abrogazione della suddetta legge.