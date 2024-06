Ecco quanto costa un ombrellone: da San Benedetto a Cupra, i prezzi

San Benedetto (Ascoli), 8 giugno 2024 – Cupra è la meno costosa dei centri balneari per affittare un ombrellone durante la stagione estiva, ben 10 euro in media in meno rispetto a San Benedetto, che invece ‘vince’ il premio di città con gli affitti più alti. Il caldo torrido comincia a farsi sentire, e così, inizia, anche se in ritardo rispetto alla tabella di marcia, la migrazione verso i lidi estivi. Ma i costi per un rinfrescante pomeriggio sotto l’ombrellone continuano a crescere, e così, abbiamo analizzato i prezzi degli affitti per ombrelloni e sdraie in zona.

Cupra raggiunge una media giornaliera per la prima settimana di luglio di circa 17 euro, considerando un ombrellone e due lettini tra la prima e la seconda fila. Il prezzo ovviamente sale se invece l’affitto è per la prima settimana di agosto, arrivando a circa 20 euro al giorno per gli stessi servizi. C’è da dire che nonostante i prezzi più contenuti rispetto ad altri comuni della costa, la disponibilità di ombrelloni negli stabilimenti è ancora vivibile.

Situazione molto differente a Grottammare e San Benedetto, dove invece la scarsità di posti comincia a farsi sentire. In quanto a costi, Grottammare si classifica seconda, con una spesa superiore di un paio di euro rispetto a quella di Cupra: qui, la media giornaliera per la prima settimana di luglio è di 20,50 euro, sempre per una postazione tra le prime file, con ombrellone e due sdraie. Ad agosto, qualcosa in più: sale infatti a 22 euro al giorno la tariffa per l’affitto, maggiorata esattamente di 2 euro rispetto alla vicina Cupra. E poi, la più cara: San Benedetto registra una media giornaliera di 25 euro per quanto riguarda la prima settimana di luglio, prezzo che sale fino ai quasi 28 euro per agosto. Calcoliamo quindi un aumento di circa 8 euro rispetto a Cupra e 6 rispetto a Grottammare.

Mettendo a confronto i nostri risultati con quelli nazionali, dove la media per una settimana al mare sotto l’ombra delle prime file viene all’incirca 31 euro al giorno, possiamo evincere come la situazione in provincia di Ascoli sia parecchio più economica. E questo, lo dimostra anche l’indagine resa pubblica da Altroconsumo, nella quale si sono presi in analisi 211 stabilimenti balneari in dieci differenti località nazionali. Tra quelle considerate, l’unico comune marchigiano è Senigallia, che nella classifica vince il premio di ‘più economica’, con 145 euro per una settimana di affitto di un ombrellone ad agosto. Prezzo che corrisponde circa a 20 euro giornalieri. Quindi, considerando la situazione nel Piceno e le considerazioni di Altroconsumo, la media marchigiana è ampiamente sotto quella nazionale, che invece si aggira sulle 30 euro al giorno. Ma, c’è un nota dolente: rispetto al 2023, nel 2024 i prezzi (sempre secondo Altroconsumo) si sono innalzati dell’8%, mentre nelle altre località la crescita è stata minore. In media, infatti, si è registrata una crescita del 4%.