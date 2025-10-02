Ritorno in mare dopo il femo pesca: pesce abbondante

La ripresa della pesca, per quanto riguarda il mercato ittico, dopo il mese e mezzo di fermo pesca si è tradotta in tonnellate di mazzancolle, triglie e seppie, arrivate nella notte tra martedì e mercoledì sui nastri dell’asta. Le quantità, come previsto alla vigilia, sono state abbondanti, anche se i prezzi medi si sono rivelati più bassi delle aspettative. Va sottolineato che il mercato non si è mai fermato del tutto, dal momento che fino a lunedì notte l’attività ha proseguito con quattro imbarcazioni. Queste avevano scelto di allinearsi alle date del fermo pesca del Nord Adriatico, rientrando in mare a metà settembre e tornando a lavorare con due settimane di anticipo rispetto agli altri pescherecci del compartimento marittimo sambenedettese.

Il dato più rilevante della prima asta riguarda le seppie piccole, che hanno superato i 1.100 chilogrammi con un prezzo medio di circa 7,7 euro al chilo, il più interessante della giornata. Una conferma della forte richiesta di questa specie, nonostante le dimensioni ridotte del pescato. Le mazzancolle piccole sono state la voce più consistente, con oltre 3 tonnellate battute all’asta. Tuttavia, il prezzo medio si è fermato a 3,5 euro al chilo, un dato che non ha entusiasmato gli operatori, considerando le attese della vigilia.

Molto abbondanti anche le triglie di fango, sia nella taglia mezzana con oltre 1.100 chili a 1,69 euro, sia nella taglia piccola con quasi 900 chili a 0,85 euro. Un quantitativo rilevante, ma con valori medi decisamente contenuti. Non sono mancate le panocchie, piccole e miste, che hanno superato i 1.400 chili complessivi, con prezzi inferiori all’euro al chilo. Un segnale chiaro di come la taglia ridotta incida sul valore di mercato.

Tra i pesci bianchi ha avuto un buon riscontro il nasello di quarta taglia, con oltre 730 chili a una media di 5 euro al chilo. Si conferma così una delle specie più apprezzate, anche nelle prime battute dopo la lunga pausa. Spazio anche al gambero rosa mediterraneo, che ha superato i 500 chili all’asta con prezzi medi di poco superiori ai 3 euro.