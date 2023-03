Melissa Agliottone vince The Voice kids, Loredana Bertè: “La musica è il tuo elemento”

La gioia di Melissa Agliottone

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 13 marzo 2023 – Vincitrice della prima edizione del talent show di Rai1, The Voice Kids Italy 2023, è stata incoronata Melissa Agliottone, 12 anni, originaria di Civitanova Marche e residente a Sant’Elpidio a Mare. Voce potente e sicura, bella presenza scenica, Melissa ha stupito tutti, a partire da Loredana Berté che l’aveva scelta per il suo team, intonando in maniera impeccabile la difficilissima ‘Shallow’ di Lady Gaga e poi, al pianoforte, ‘Falling’ di Alicia Keys, tanto da far dire, parafrasando il titolo del noto film ‘A star is born’, che sabato sera è davvero nata una stella.

Una performance che ha favorevolmente impressionato tutti, che ha fatto commuovere i genitori della giovanissima cantante presenti tra il pubblico e che ha fatto esclamare a una Berté a dir poco entusiasta: "La musica è il tuo elemento, e tu appartieni alla musica: diventerai una grande artista. Sei una bomba". Allieva di Roberta Faccani, de La Fabbrica del cantante attore, studentessa all’Annibal Caro, Melissa aveva già partecipato in estate a ‘Toc’, il talent di Civitanova Marche, suona il pianoforte e la batteria e, dopo questa splendida vittoria, ha dimostrato di avere la passione giusta e le carte in regola per proseguire sulla strada dei suoi sogni e continuare a cantare.

"Complimenti a Melissa, giovanissima cantante che vincendo The Voice Kids ha portato sul gradino più alto del podio la nostra città – sono state le parole del sindaco di Sant’Elpidio a Mare, Alessio Pignotti –. Un grande risultato per lei, un orgoglio per tutti noi. Che sia il primo di tanti successi".

Gli ha fatto eco Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova Marche dove la famiglia Agliottone è molto conosciuta: "Complimenti Melissa. Dal podio di Toc a una strameritata vittoria a The Voice. Che ora il tuo sogno di andare a Sanremo si possa avverare. La nostra città è orgogliosa di te".

m.c.