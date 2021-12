Ascoli Piceno, 12 dicembre 2021 - Pioggia e vento hanno sferzato la fascia costiera, dove la violenta mareggiata ha messo a dura prova il litorale. Le forti raffiche di vento, in particolare durante la notte fra venerdì e sabato, hanno abbattuto alberi, insegne, cavi della linea elettrica in varie parti del territorio. Sul mare i danni maggiori sono stati subiti dalla balconata a nord della foce del Tesino. Un danno da 40mila euro, poiché il mare in burrasca ha ingoiato tutta la breccia e trascinato via il nuovo impianto di irrigazione della balconata sul mare, nel tratto più a nord. Uno scenario ampiamente previsto, del quale abbiamo più volte parlato e sollecitato una soluzione diversa, così come auspicato anche dagli amministratori. L’ottusità dei tecnici regionali, che non ne hanno voluto sapere di proteggere quel tratto di costa con un prolungamento della mantellata di scogli, già esistente lungo i primi 150 metri, ha provocato il danno che dovrà essere riparato con i soldi pubblici.

Non sempre è la politica a causare guasti, ma spesso sono i funzionari, che ne dovrebbero rispondere quando si ostinano su certe posizioni. Era ampiamente prevedibile, senza essere un tecnico, che quella ricostruzione di costa con il solo riporto della ghiaia, senza realizzare un minimo di "zoccolo" con gli scogli, sarebbe stata cancellata dalla prima mareggiata. Ricostruita in estate, distrutta dopo appena 5 mesi. Ogni richiesta fatta dai tecnici comunali è stata respinta al mittente ed ecco il risultato.

Tornando al passaggio della perturbazione, tutta la costa è stata flagellata con alberi che hanno interrotto temporaneamente la viabilità lungo alcune strade, come in via del cacciatore a Porto d’Ascoli, dove una grande pianta ha tagliato in due i collegamenti con la zona Sentina, o come a Massignano, dove un albero è caduto sui fili dell’alta tensione lungo la strada provinciale Montevarmine, in località Palizzata. Vigili del fuoco e tecnici dell’Enel hanno lavorato per ore per sistemare il guasto e ridare energia alla zona rurale. Criticità anche nelle campagne di Monteprandone dove sono caduti alberi e rami in via Monte Tinello, contrada Spiagge, la provinciale all’altezza di San Giacomo, dove sono intervenuti operai del comune e agenti della polizia locale.

Chiuso il sottopasso in contrada Sant’Anna, mentre nella vicina Stella di Monsampolo i vigili del fuoco di San Benedetto hanno eseguito il prosciugamento di uno scantinato invaso dall’acqua piovana. In un giardino privato sul lungomare di Grottammare alcuni alberi sono crollati danneggiando la recinzione. Tapparelle di un appartamento di viale De Gasperi, a San Benedetto, sono state scardinate dal vento, lungo lo stesso viale sono stati abbattuti alcuni segnali stradali, uno dei quali ha danneggiato un’auto in sosta. Chiuso il molo sud dalle otto di ieri mattina, poiché le onde del mare passavano da una parte all’altra della passeggiata, problemi anche nella darsena turistica dove il mare si infilava dritto da nord.

Nevica nelle zone terremotate di Arquata. Colpite in particolare le frazioni in quota, Piedilama e Pretare, che registrano 25-30 centimetri di neve. La viabilità è comunque garantita, compresa quella sulla statale Salaria. La neve è caduta in montagna, anche sul pianoro di Colle San Marco. Ad Acquasanta e dintorni la neve ha fatto la sua comparsa nelle prime ore della giornata di ieri, ma poi si è dissolta con l’arrivo della pioggia caduto per tutto il pomeriggio. Andando ancora più verso ovest, ad Arquata nevica solo nelle zone più alte, mentre lungo la Salaria verso Rieti, zona Spelonga, ci sono state solo abbondanti piogge. A Comunanza ha nevicato nella prima metà della giornata di ieri, raggiungendo un manto di circa 15 centimetri, a Montemonaco continua a nevicare e in serata lo spessore del manto bianco aveva superato i 40 centimetri. Tranne che in questa zona, dove sono all’opera i mezzi spartineve della Provincia, sul resto del territorio non si sono registrati problemi. Solo qualche intervento dei vigili del fuoco di Ascoli per rimuovere rami lungo le strade.