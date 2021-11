Ascoli, 16 novembre 2021 - Giornata difficile nelle Marche, dove da questa mattina non smette di piovere. Il violento nubifragio che si è abbattutto su tutto il Piceno sta causando numerosi problemi, tra cui frane e allagamenti. Le situazioni più critiche in città si sono verificate lungo la strada dei mulini e a ridosso del cimitero, ma l'allarme è presto scattato anche nelle zone limitrofe, coinvolgendo quasi tutte le frazioni.

Non stanno meglio a Jesi, una delle zone più colpite dall'ondata di maltempo che si è abbattuta nel tardo pomeriggio sulle Marche: alcune persone sono rimaste bloccate nei sottopassi dalle piogge abbondanti. In particolare due donne, madre e figlia, di 80 e di 51 anni, sono rimaste bloccate a bordo della loro auto sotto un sottopasso completamente invaso dall'acqua in via Latini nel centro abitato: sono state salvate dalla Croce Verde e dalla polizia locale. In via Acquasanta, tra Jesi e San Marcello, un 41enne ha attraversato in auto un ponticello completamente sommerso dall'acqua. Il veicolo si è bloccato, ma lui è riuscito comunque a uscirne e poi ha atteso i soccorsi per circa un'ora sul tettuccio dell'auto. È stato soccorso dalla Croce Verde, dalla polizia locale e dai vigili del fuoco.

Subissati dalle chiamate i vigili del fuoco, che solo nel Piceno stati costretti a rispondere a più di 80 richieste di intervento. Se nella mattinata, oltre alle due frane ad Ascoli, si è trattato per lo più di alberi caduti in strada a Colli del Tronto e Castel di Lama, nel pomeriggio la situazione è sensibilmente peggiorata. Gli oltre 11 mm di pioggia caduti nel corso dell'intera giornata hanno infatti moltiplicato le frane, a partire dalla strada provinciale per San Marco, interrotta all'altezza di Piagge. I vigili del fuoco e i vigili urbani sono intervenuti per mettere in sicurezza il tratto e per far riprendere la circolazione stradale, ma il tratto non è stato percorribile per alcune ore.

Per quanto riguarda le strade provinciali, non è andata meglio a Lisciano, dove una copiosa frana si è riversata tra Santa Maria a Corte e San Martino, interrompendo il collegamento tra le due località. Anche il tratto che dal cimitero di Ascoli conduce a Mozzano è stato invaso dagli smottamenti all'altezza di Caprignano e la stessa sorte è toccata alla Venarottese. Chiuse anche numerose strade comunali, tra cui quelle per Coperso, Colonnata, Valle Fiorana, Casamurana, e Polesio. Frane anche a Venagrande, Cepparano e Castel Trosino dove, in località Casette, un'intera famiglia è stata evacuata dalla propria abitazione per rischio frana. Il terreno retrostante alla casa in questione era infatti sul punto di cedere completamente, per cui i residenti hanno dovuto fare i bagagli e sgomberare rapidamente l'edificio. Sono stati i servizi sociali di Ascoli a farsi carico della situazione, trovando una soluzione abitativa temporanea agli sfollati, che non potranno far ritorno a casa finché le condizioni di sicurezza non saranno ripristinate.

I pompieri e la polizia municipale sono scesi in campo anche per fronteggiare gli allagamenti: i peggiori si sono verificati in svariati sottopassi lungo la zona industriale di Ascoli, in zona Battente, e in via Monini, a ridosso dell'isola ecologica, temporaneamente chiusa per danni legati al maltempo. Fortunatamente, l'emergenza è stata gestita al meglio e non ci sono stati feriti, mentre per la giornata di oggi non è stata diramata alcuna allerta meteo, mentre sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 0.7mm di pioggia.