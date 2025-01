Monossido di carbonio alla festa, tragedia sfiorata a Capodanno a Carpineto

Ascoli, 1 gennaio 2025 – Nonostante le ordinanze comunali contro l’uso di botti e petardi, i festeggiamenti di Capodanno ad Ascoli sono stati segnati da esplosioni prima, durante e dopo la mezzanotte. In Piazza del Popolo, un giovane è rimasto ferito a una mano, fortunatamente in modo non grave. Soccorso dai sanitari della Croce Verde è stato trasportato al Pronto Soccorso del Mazzoni per le cure del caso. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. I botti hanno inoltre causato diversi incendi di cassonetti, per quali sono dovuti intervenire i vigili del fuoco in varie zone della città. La città ha comunque offerto uno spettacolo pirotecnico all’insegna della qualità dei fuochi che sono stati fatti brillare nella notte di capodanno, regalando un bel colpo d’occhio soprattutto per chi aveva la fortuna di poter ammirare la città da un punto panoramico.

La serata dell’ultimo dell’anno è stata segnata anche da quanto accaduto a Carpineto dove è stata sfiorata la tragedia a causa di una fuga di monossido di carbonio durante una festa privata. Il fatto è avvenuto in una casa a Carpineto, lungo la strada per Colle San Marco dove si erano riunite otto persone per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo. L’allarme è scattato intorno alle 21.30, quando tre donne, di età compresa tra i 60 e i 70 anni, hanno perso i sensi. Gli altri commensali, pur iniziando a manifestare sintomi di intossicazione, hanno subito soccorso le donne portandole all’esterno dell’abitazione e contattando il 118. Sul posto sono arrivati in breve i sanitari del 118 che hanno valutato le condizioni di tutti i presenti. Le tre donne con sintomi più gravi, benché si fossero comunque già riprese, sono state trasportate al Pronto Soccorso per accertamenti. Anche i Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, rilevando con strumenti specifici la presenza di monossido di carbonio all’interno della casa. L’abitazione è stata dichiarata inaccessibile dopo essere stata messa in sicurezza con lo spegnimento di camino e caldaia e il distacco dell’utenza elettrica.

Curioso quanto avvenuto in piazza Roma ad Ascoli dove poco dopo mezzanotte improvvisamente sono esplosi gli airbag di una vettura in transito. Nessuno degli occupanti comunque ha riportato danni, ma solo tanta paura.

p. erc.