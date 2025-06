Le mosse dell’Arengo: la ciclabile si allunga fino a Mozzano

Ascoli, 3 giugno 2025 – Un nuovo tratto di pista ciclabile. E’ quanto verrà realizzato dall’amministrazione comunale, nei prossimi mesi, lungo la strada che dal cimitero porta verso la frazione di Mozzano. Ad annunciarlo è l’assessore all’ambiente Attilio Lattanzi. “Ebbene sì, vorremmo potenziare il sistema delle ciclabili presenti sul territorio – conferma Lattanzi –. Vorremmo allestire questo ulteriore tratto, introducendo anche la cosiddetta ‘zona 30’, per permettere un collegamento verso ovest e consentire ai cittadini di spostarsi in bici, godendo anche della bellezza della natura che caratterizza quell’angolo. Tra l’altro, stiamo parlando di una zona molto frequentata anche dalle persone che amano andare a camminare. Contestualmente, però, dovremo studiare un progetto che abbia il minor impatto possibile sia sull’ambiente che sull’aspetto economico”.

Sul fronte della mobilità ciclistica, comunque, va ricordato che il Comune di Ascoli ha recentemente ottenuto un finanziamento di 80mila euro dal ministero dello Sport proprio per promuovere il cicloturismo. Una buona parte di queste risorse, allora, servirà anche per migliorare le ciclabile e realizzare dei percorsi aggiuntivi sul territorio. A tal proposito, l’intenzione dell’amministrazione comunale è anche quella di provvedere ad una manutenzione di quei tratti ammalorati che necessitano di interventi. “Abbiamo in mente tante iniziative – prosegue Lattanzi –. Si va dall’incentivazione dell’uso della bici tra gli studenti alla creazione di pacchetti turistici bike-friendly, passando per la digitalizzazione del percorso cicloturistico del ‘grande anello dei borghi ascolani’. Insomma, un grande lavoro per l’intero territorio che ha ottenuto il giusto riconoscimento con questi finanziamenti e che ci sprona ad andare avanti per fare sempre meglio sul fronte della ciclabilità”. Infine, nel cosiddetto Pums (ovvero il Piano urbano della mobilità sostenibile), che di recente è stato presentato alla popolazione nel corso di alcuni incontri pubblici, si è parlato anche dell’installazione di 23 telecamere con intelligenza artificiale in diverse zone della città. Queste permetteranno di monitorare il traffico in alcuni quartieri, compreso il centro storico, offrendo utili informazioni per promuovere ulteriori progetti mirati a ridurre l’utilizzo delle auto e convincere la popolazione a spostarsi in bici. Soprattutto adesso, che l’estate è ormai arrivata.