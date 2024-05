Elezioni ad Ascoli Piceno, i candidati sindaci e i nomi in lista

Ascoli Piceno, 12 maggio 2024 – La partita per le amministrative dell’8 e 9 giugno è iniziata. Allo scoccare delle 12 di ieri si sono definitivamente chiusi i termini per presentare le liste in appoggio ai due candidati sindaci. Non ci sono state sorprese dell’ultimo minuto con l’eventuale presenza di un terzo concorrente per la poltrona di sindaco. Il testa a testa riguarderà soltanto l’uscente primo cittadino di centrodestra Marco Fioravanti e l’alternativa del fronte opposto rappresentata dal cardiologo Emidio Nardini.

Elezioni comunali: dove e quando si vota nelle Marche

Numeri alla mano la sfida sembrerebbe essere impari fin dal principio con l’attuale sindaco che potrà vantare il sostegno di ben 9 liste contro le 4 invece schierate per appoggiare la corsa dello sfidante di centrosinistra. In lizza per Fioravanti ci saranno ben 288 candidati. Meno della metà, precisamente 111, quelli scesi in campo dall’altro lato. Alla fine la delicata questione in Lega ha visto l’esclusione di Viscione e Camela che resteranno fuori dalla bagarre elettorale. Qui a spuntarla è stato Fioravanti e il suo comitato dei saggi. Tra le fila di Nardini invece c’è stata una candidatura a sorpresa nel Pd: quella dell’ex Udc Attilio Acciaccaferri.

Ascoli Green

Volponi Maria Luisa, Allevi Monia, Ballaj Mina detta Mina, Calcagni Cristian, Camaiani Agata Greta, Caponi Sandro, Cellini Franca, Ciabattoni Maria Gabriella, Ciriaci Tommaso, Ciucani Cinzia, Conea Anamaria Valeria, De Marzi Valerio, Duraku Ferit, Felici Simona, Filipponi Caterina, Forlini Silvia, Iena Manuela, Manes Fernando, Maravalle Silvia, Matricardi Valeria, Monti Federica, Morganti Luca, Narcisi Carlo, Nazzari Giannino, Petrucci Giovanni, Poli Giorgio, Scancella Giuliano, Schiavoni Sonia, Tomassetti Vincenzo, Travaglini Greta, Troiani Marco, Vitali Anna.

Fioravanti Sindaco

Bono Alessandro, Trontini Laura, Aliffi Cristiana, Angelini Emanuele, Barbizi Massimiliano, Cacciatori Igino detto Gino, Calvaresi Alessandra, Cellini Claudio, Cellini Emidio detto Bosch, Cinti Giuseppe, Cuculli Silvia, D’Angelo Mara, D’Annibale Massimo, Di Fabio Gianlorenzo, Di Marco Pierino, Di Nicola Annagrazia, Ermini Gloria, Frattarelli Annalisa, Germani Marina, Lori Emma, Lucianetti Barbara, Maccaroni in Rozzi Barbara, Mancini Sandro, Mannocchi Eliseo, Mariani Francesca, Marozzi Emanuela, Martellini Maria Paola, Natalini Cristian, Naticchioni Ottorino, Pascali Bernardo, Passerini Giorgio, Poli Alessio.

Forza Ascoli

Silvestri Giovanni detto Gianni, Cannella Stefano, Alessandrini Giuliano, Angelini Francesco, Antonucci Dafne, Balestra Laura, Bellumore Claudio, Brunetti Giuliana, Bucci Cristian, Canala Stefania, Catapano Antonio, Cesaroni Francesco, Cesaroni Sigismondo detto Sigi, Chiodi Paola, Crementi Massimo, De Bellis Luigi, Fratoni Tiziana, Gaspari Sandra, Mandozzi Mary, Mascitti Cinzia, Palanca Patrizia, Palmisano Michele, Panichi Sergio, Passalacqua Federico, Poggi Anna, Poli Franco, Rendina Maria in Filotei, Rosati Roberto, Sabatini Valerio, Valenti Cinzia, Veronesi Francesco, Verzilli Piergiorgio.

Forza Italia

Ferretti Donatella Giuseppina, Filiaggi Alessandro, Travanti Claudio Sesto, Alessandrini Roberto, Antolini Antonella, Bachetti Serena, Campanella Fabio, Catalini Simone, Corimbi Giusi, Croce Gabriele, Del Vecchio Rosalba, Firmani Romano, Gagliardi Antonella, Gaspari Tiziana, Giacomini Stefano, Luciani Castiglia Giancarlo, Mariani Eleonora, Marucci Daniele, Massimi Rinalda, Natalini Antonella, Valeri Patrizia, Pizzoli Michaela, Quartarulli Francesco, Rosati Raffaella, Ripamonti Massimiliano, Sestili Claudio, Tambone Anna Giada, Tanzi Catterina, Vagnoni Alba, Vagnoni Guido, Specchi Rita, Viviani Gabriele.

Fratelli d’Italia

Cardinelli Marco, Pantaloni Francesca detta Pantaleone, Ascarini Marika, Mancini Vincenzo detto Vince, Massi Daniela, Alesi Alessandra, Aliffi Massimiliano, Angelini Stefano, Bastiani Gaia, Battestini Eleonora, Bucci Claudia, Cannella Paola, Cenciarini Flavia detta Flaviakappa, Cesari Maria Antonietta detta Etta, Collina Vincenzo, Damiani Claudio Quirino, Di Donato Isolina, Falconi Sonia, Gasperi Giorgio, Gabrielli Alessandro, Gatti Gianluca, Giammarini Guido, Imbriani Lorenzo, Ionni Lucio, Pennacchietti Barbara detta Barbara, Pierantozzi Daniele, Piconi Matteo detto Tir, Procaccioli Valerio, Simonetti Maurizio, Sosi Mirko, Tomassini Massimiliano, Vallorani Simona.

Lega

Abbate Massimo, Agostini Mauro, Angelini Marinucci Enrico detto Riri, Bianchi Elisa, Botticelli Sabrina Liliane, Bottolini Valentina, Bruni Giampaolo, Brunone Sara, Cantalamessa Elisabetta, Cappelli Luca, Cardinelli Enrico, Ciabattoni Rita, Cinelli Giacomo, Cintio Giuseppe, Citeroni Giulia, Corradetti Dario, DiMarsico Adele Domenica, Forcina Patrizia, Fornei Marzia, Fortuna Michela, Gagliardi Mariano, Pagani Francesco, Palombi Ubaldo, Petracci Patrizia, Poli Daniele, Sabatini Marzia, Stallone Domenico detto Nico, Travaglini Antares, Vallesi Monia, Virivè Estella, Costantini Stefano, Canonici Maria Teresa.

Noi Ascoli

Brugni Massimiliano, Angelini Anastasia, Anselmi Margherita, Ballatori Vincenzo, Cameli Giovanna, Cappelli Renato, Carboni Luca, De Angelis Beatrice, De Santis Luca, Formica Fabia, Gagliardi Mirella, Giovannelli Patrizia, Giantomassi Christian, Izzi Paola, Lori Vincenzo, Marcantoni Sandro, Mariani Laura, Massari Michele, Morganti Eleonora Simona, Nepi Mirko, Pavoni Edoardo, Petritola Pierluigi, Premici Emidio, Seghetti Piera, Stipa Elena, Tarli Amedeo, Teodori Rebecca, Testa Geraldine, Trasatti Roberta, Virgulti Bernardino, Ventorino Filippo, Zippilli Luca.

Noi moderati per Ascoli

Amici Michela, Amici Roberto, Cagnetti Tommaso, Capecci Eleonora, Ciabuschi Patrick, Cicconi Luca, Damiani Stefania, De Luca Lavinia, De Luca Antonella, Di Mattia Giampaolo, Di Micco Manuela, Falconi Nicola, Fanini Alessio, Filipponi Stefano, Fioravanti Simona, Giovannelli Arianna, Manigrasso Emanuela, Mannocchi Gianluca, Mannocchi Nadia, Mariani Maurizio, Massa Andrea, Melosso Laura, Odagiu Mihaela Gabriela, Paciotti Enrico, Ricciotti Antonio, Russo Loredana, Senesi Daniela, Sergiacomi Francesca, Sirocchi Giuseppe, Stanca Hisum Ionut, Tarli Rossano, Tomassini Giorgio.

Pensiero Popolare Piceno

Lattanzi Attilio, Lattanzi Luigi, Angelini Mariano, Angellini Seila, Bachetti Jessica, Bartocci Stefano, Caramia Federica, Cardinelli Patrizia, Carucci Angela Pia, Petracci Mirko, Capretti Andrea Simone, Ciannavei Alessandra, Corradino Giada, De Santis Giorgia, Federici Giada, Federici Lorenzo, Fusco Angela, Gabrielli Cristina, Lolli Veronica, Lucidi Floriana,Luzi Domenico, Marozzi Alessia, Martini Maria Chiara, Nepi Francesca, Piccioni Federica, Poli Ilaria, Rago Leonardo Giuseppe, Recchi Tiziana, Rossi Giuseppe, Serafini Maria Laura, Silvestri Barbara, Ubaldi Andrea.

Ascoli Bene Comune

Petrucci Paola Maria, Albertini Daniela, Bachetti Nazzareno, Bruni Luigina, Cappelli Gregorio, De Santis Antonio, Di Ruscio Alessio, Franchi Ennio, Giannelli Gianni, Marinelli Gianfranco, Mengi Nketi Zena, Santoni Luigi, Tabani Giorgio, Trevisti Christian, Valentini Claudia, Broccoli Angelo, Casciati Paola, Caselli Giacomo, Corvetti Angelo Antonio, Di Silvestre Viola, Leone Fabrizio, Mancuso Giorgio, Spaccasassi Livia, Angelini Pietro.

Ascolto & Partecipazione

Accorsi Vincenza, Alberti Adriano, Amadio Paula Beatriz, Aulicino Michele, Barboni Michele, Bracciolani Manuela, Caioni Marilena, Canzian Antonio, Castelli Piero, Ceccarelli Salvatore, Cellini Alberto, Cordoni Marisa, De Angelis Mariano, De Marzi Corrado, De Santis Alessandra, Di Fabio Mirella, Dominici Andrea, Luzi Marta, Massimi Anna Rita, Odoardi Stefano, Palermi Virgilio, Pizi Giuseppe detto Peppe, Pulcini Tonino, Rossi Alessia, Rossi Carla, Rozzi Giada, Sfratato Walter, Speri Massimo Maria, Spurio Cinzia, Vagnozzi Fabio, Vallesi Domenico, Verrocchio Silvana.

Movimento 5 Stelle

Ballatori Feliziano, Colucci Rita, Cruciani Dora, Fioravanti Daniela, Gabrielli Francesca, Petritola Alessandra, Poggio Manuela, Uva Maria, Annunzi Tomas, Balducci Alessandro, Cappelli Bruno, Carboni Giorgio, Gaspari Fabio, Gasparri Alessandro, Giorgi Luca, Massi Mirko, Pagnotta Massimo, Paolanti Daniele, Pasqualini Luca, Sturba Daniele, Torzolini Marco, Spigabella Eleonora, Cittadini Ugo.

Partito Democrtico

Procaccini Angelo, Ameli Francesco, Marcucci Manuela, Fabiani Roberta, Acciaccaferri Attilio, Agostini Maria Elisabetta, Baldini Ermenegildo, Bartolozzi Antonio, Bastiani Stefano, Cappelli Giancarlo, Carpani Pamela, Ceci Alessio, Cicconi Alessia, Di Buò Maria Rita, Di Cristofaro Elisabetta, Fazzini Maurizio, Gabrielli Luca detto Sidis, Galanti Alessandra, Giammiro Annamaria, Giampieri Armando, Izzi Silvia, Livi Yuri, Marini Ilaria, Melo ni Stefania, Migliorino Pier, Patrini Anna Linda, Pignoloni Beatrice, Salce Massimiliano, Santoni Daniela, Traini Tatiana, Vannicola Luca, Tarquini Stefano.