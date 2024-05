Verso le elezioni, Vannacci ad Ascoli: “Difendere tradizioni e libertà di espressione”

Ascoli, 29 maggio 2024 – Difendere le tradizioni e la propria identità in Europa. Il generale Roberto Vannacci, come ci aveva già abituato, non usa mezzi termini confermando di avere le idee chiare anche nel corso della visita di ieri ad Ascoli. “Sono qua per parlare di ciò che ho scritto e di ciò che voglio portare in Europa – commenta –. La mia è l’idea di un’Europa libera in cui le persone possono esprimersi. La cosa più importante è la libertà di espressione. Stanno cercando di abbindolarci con idee che sono contrarie all’ambiente. Questa nuova idea invece è basata sul fatto che questa Europa non ci piace perché non rappresenta la nostra storia e la nostra tradizione. Inutile mettere la testa sotto la sabbia. Facciamoci valere. L’8 e il 9 giugno mettiamo la x oppure la ‘decima’ sul simbolo della Lega. Nel mio secondo libro ho voluto intrecciare le tematiche trattate con il mio vissuto. Ho utilizzato un linguaggio semplice e chi non ha compreso ha voluto travisare il mio pensiero. In questo testo centro alcuni obiettivi tra cui anche i motivi che mi hanno convinto a candidarmi per l’Europa. Ho due figlie di 10 e 12 anni e vorrei donare loro un’Italia migliore per lasciare un qualcosa in più di quanto abbiamo ricevuto dai nostri padri e dei nostri nonni. Non si nasce a caso in questo mondo. Siamo tutti diversi uno dall’altro dal punto di vista fisiologico, ma tutti figli di una stessa identità. Riunirci in un unico contenitore che non rappresenta più nessuno è ciò che vuole fare l’Europa. Esaltando l’individualità dei popoli e delle nazioni invece possiamo riuscire ad arricchirci ancor di più. Inclusivi nell’esclusività: questo il motto che dovrebbe caratterizzare l’Europa”.

Immancabile la presenza dell’onorevole Giorgia Latini che ha fatto gli onori di casa, insieme all’assessore regionale Andrea Maria Antonini. “Orgogliosi di ospitare qui il generale – aggiunge –. In un martedì mattina avere una risposta così importante significa che dentro ognuno di noi c’è la speranza di cambiare l’Europa. Un’idea di riscatto delle nostre tradizioni. Vannacci rappresenta proprio questo. Insieme a Salvini stiamo facendo una battaglia per tutelare il nostro popolo e la nostra identità. Dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani. Oggi un tema fondamentale è la pace. Sostenendo il generale e la Lega possiamo dire no alla sinistra in Europa. Alle amministrative avremo una squadra molto forte con 32 persone che metteranno il cuore per questo progetto che parte dal basso”.

Dello stesso avviso Antonini che conclude: “Dico grazie a Vannacci perché ha opposto un mondo silenzioso spesso sovrastato dalle minoranze. Giusto che ci siano e che vengano rappresentate, ma non che possano incidere su un popolo. Grazie per questo presidio che hai portato avanti in questi mesi senza aver mai mollato. Quando sarai in Europa caro generale cerca di trovare l’equilibrio che consenta all’ambiente di essere davvero al centro delle politiche. Il pianeta si è sempre salvato ciclicamente”.