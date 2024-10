Ascoli, rinasce l’ex Shanghai: il progetto per ridare nuovo slancio all’area di Porta Cappuccina

Ascoli, 27 ottobre 2024 – Un nuovo look per l’ex area Shanghai. Grazie all’intervento messo in campo dall’Arengo uno degli angoli più frequentati di Borgo Solestà tornerà finalmente a splendere.

Possono sorridere i residenti della zona che da tempo attendevano con ansia la possibilità di veder riqualificata una delle aree nevralgiche più frequentate. Quelli in questione risultano essere da sempre spazi condivisi da varie generazioni di cittadini, anche grazie alle attività che si svolgono nell’adiacente sede del sestiere gialloblù dove gravita, soprattutto nei mesi estivi, qualche migliaio di persone.

Dopo svariati anni in cui parte della zona, che in passato vedeva la presenza di alloggi popolari, era stata lasciata in un preoccupante stato di abbandono, ecco quindi che da qualche tempo l’amministrazione ha deciso di prendere in mano la situazione dando ufficialmente avvio ai lavori che favoriranno un completo restyling. Quello pensato sarà un importante polo aggregativo arricchito da un parco pubblico dotato di percorsi sensoriali, giochi per bambini, panchine e altri servizi. Non mancherà l’allestimento di un campo di calcio in terreno sintetico con un nuovo impianto di illuminazione che aiuterà a garantire la sicurezza specialmente negli orari notturni.

Questo grazie ai 450mila euro stanziati dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli all’interno del piano opere pubbliche approvato. L’intervento programmato era stato chiesto con delle sollecitazioni rivolte al comune dall’associazione La Chimera, realtà del territorio impegnata nel cercare di favorire la riqualificazione urbana e favorire l’aggregazione sociale.

Invito che l’amministrazione Fioravanti ha potuto subito raccogliere positivamente fin dal principio. Il percorso è iniziato circa un anno fa, esattamente alla fine di settembre del 2023, quando la giunta aveva provveduto ad approvare il progetto per la riqualificazione dell’ex zona Shanghai. All’interno dell’intervento, attraverso il quale si andrà ad implementare anche l’abbattimento delle barriere architettoniche si cercherà altresì di facilitare la fruizione di questi spazi pubblici anche per chi vive in condizioni di disabilità.

Il mese scorso così si è provveduto all’aggiudicazione dei lavori del primo stralcio dei lavori previsti che saranno realizzati con un finanziamento di 300mila euro. Tutto è pronto a decollare quindi con il cantiere allestito che poi vedrà lo sviluppo dell’intervento nel corso dei prossimi mesi e fino alla completa ultimazione della prima parte dei lavori. Gli stessi che saranno poi seguiti dal secondo stralcio realizzato con gli altri 150mila euro stanziati. Secondo il progetto previsto si dovrà ridisegnare anche la viabilità della zona che si sviluppa tra via Bengasi, via Francesco Saladini, via Galiè e via De Berardinis dove, appunto, è ubicata la sede del sestiere del sole.