Via al Fioravanti bis: "Non ci sarà spazio per sterili personalismi. Sarò il sindaco di tutti"

Ascoli, 30 giugno 2024 – Il giuramento del sindaco ha aperto ufficialmente il lavoro al quale il consiglio comunale sarà chiamato. Tante le sfide da affrontare nei prossimi 5 anni in cui l’Arengo dovrà continuare a percorrere la strada tracciata per cercare di risolvere le criticità che attanagliano la città, provando a favorire un rilancio deciso delle cento torri. Dopo il giuramento, Fioravanti ha presentato la squadra di governo che lo accompagnerà fino al 2029: Massimiliano Brugni (vicesindaco con delega ai servizi sociali), Marco Cardinelli (lavori pubblici) Annagrazia Di Nicola (pari opportunità e sicurezza urbana), Donatella Ferretti (pubblica istruzione), Attilio Lattanzi (ambiente), Francesca Pantaloni (bilancio), Gianni Silvestri (urbanistica), Nico Stallone (sport), Laura Trontini (commercio). Presenti in sala anche il Questore, il comandante dei carabinieri Baroni, il commissario per la ricostruzione Castelli, le consigliere regionali Acciarri e Casini, il vice comandate dei vigili del fuoco Vannarelli.

"Questa è la culla della democrazia della nostra città – esordisce Fioravanti –. Tra i vari ringraziamenti sento di dire grazie al commissario Castelli che ha servito questa sala dal 2009 al 2019 e mi ha insegnato tanto, soprattutto nel pensare al bene comune mettendo sempre davanti i più deboli. Provo grande emozione come 5 anni fa quando arrivai qui per sedere su questo scranno. Anche allora era sabato 29 giugno. Provo davvero tanta gioia, immensa gratitudine e uno straordinario orgoglio. Voglio ripetere una frase di San Paolo che ho a cuore: ‘La brama di ricchezze è la radice di tutti i mali’. In questo secondo mandato non dovrà esserci spazio per alcuna brama di ricchezze, non ci sarà alcuno spazio per sterili personalismi, nessuno spazio per anteporre interessi personali al bene della città. Proseguiremo un percorso impegnativo, quanto ricco di soddisfazioni. E lo faremo guardando al futuro rinnovandoci. Nei prossimi anni continuerò ad esser il sindaco di tutto il popolo ascolano, anche di chi non mi ha votato e anche della minoranza. Voglio rivolgermi soprattutto a loro. Con Nardini mi sono confrontato sempre in maniera chiara e trasparente. Sicuramente lavoreremo molto insieme. Con lui ho già condiviso un punto. Si tratta della casa della musica all’interno dell’ex Carbon. Mi auguro che ciascuno di voi onorerà il compito che siete stati chiamati a ricoprire. Dialogherò con tutti in maniera trasversale".