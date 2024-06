Ascoli e il toto giunta, in sette già sicuri: sono in bilico le quote rosa

Ascoli, 12 giugno 2024 – La vera partita è iniziata ieri. Dopo il dominio record di Marco Fioravanti, che ha trionfato alle comunali di Ascoli con il 74,13% contro il centrosinistra guidato da Emidio Nardini, è già tempo di pensare alla squadra che lo affiancherà. E stavolta il sindaco non vuole fare come cinque anni fa, quando ci vollero settimane per aggiustare tutti i sottili equilibri di coalizione.

Questa volta ha talmente tanta forza elettorale dalla sua parte che spetterà solo a lui l’ultima parola. Ecco allora che si va verso una grande conferma della squadra uscente, con qualche volto nuovo.

Elezioni Ascoli, tutte le preferenze

I nomi certi in giunta

I sicuri di un posto sono Marco Cardinelli, Massimiliano Brugni, Alessandro Bono, Nico Stallone, Gianni Silvestri, Attilio Lattanzi e Laura Trontini. Restano tre posti tutti in quote rosa e qui sono in cinque a giocarseli: Francesca Pantaloni, Manuela Di Micco, Donatella Ferretti, Barbara Pennacchietti e Giovanna Cameli in rigoroso ordine di possibilità. Attilio Lattanzi ha preso in realtà meno voti del fratello Gino, ma l’accordo tra loro prevede il lasciapassare per il familiare più giovane. L’altra curiosità è su chi sarà il presidente del consiglio comunale, in questo caso gli indizi portano a Nico Stallone, reduce da cinque anni di sport e commercio.

Maggioranza ampia: 25 consiglieri

La cosa certa è che sarà un consiglio comunale con un’ampissima maggioranza: 25 consiglieri appoggeranno il sindaco Fioravanti, contro i 7 dell’opposizione. Nel dettaglio ne entrano 6 da Fratelli d’Italia, 5 dalla lista del sindaco, 3 Noi Ascoli, 3 Lega, 2 Forza Ascoli, 2 PPP, 2 Noi Moderati, 1 Forza Italia e 1 Ascoli Green. Tra i nomi eccellenti esclusi ci sono gli ex assessori Dario Corradetti (finito a pari merito con Enrico Angelini Marinucci, ma viene premiata la più giovane età) e Monia Vallesi, entrambi in quota Lega. Il primo in realtà potrebbe rientrare con la surroga in caso di assessorato di Nico Stallone, ma se quest’ultimo dovesse essere il nuovo presidente del consiglio comunale, Corradetti reterebbe clamorosamente fuori. In bilico anche Alessandro Filiaggi di Forza Italia (serve l’assessorato per Donatella Ferretti) mentre è sicuramente out l’ex assessore Maria Luisa Volponi, visto che in consiglio per Ascoli Green entrerà Massimo Narcisi.

Il nuovo consiglio comunale

Questo al momento il nuovo consiglio comunale, in attesa della nomina degli assessori e le successive surroghe.

Fratelli d’Italia: Cardinelli, Pantaloni, Pennacchietti, Ascarini, Simonetti, Damiani.

Fioravanti sindaco: Bono, Trontini, Poli, Passerini, Marozzi.

Noi Ascoli: Brugni, Cameli, Premici.

Lega: Stallone, Petracci, Marinucci.

Forza Ascoli: Silvestri, Palanca.

Ppp: Lattanzi Gino e Lattanzi Attilio.

Noi Moderati: Di Micco, Damiani.

Forza Italia: Ferretti.

Ascoli Green: Narcisi.

Partito Democratrico: Ameli, Marcucci, Procaccini.

Ascolto & Partecipazione: Dominici, Luzi, Canzian.

Ascoli bene comune: Petrucci.