Marche, il nodo sanità
Alessandro Caporaletti
Marche, il nodo sanità
Ascoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Boati Maestra 24 anniIncidente autostradaSuperbonusSagre oggiMercatini usato
Acquista il giornale
PoliticaPantaloni saluta e va in Regione. Ascarini verso l’assessorato al bilancio
11 ott 2025
MATTEO PORFIRI
Politica
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ascoli
  3. Politica
  4. Pantaloni saluta e va in Regione. Ascarini verso l’assessorato al bilancio

Pantaloni saluta e va in Regione. Ascarini verso l’assessorato al bilancio

Ascoli, la consigliera di Fratelli d’Italia è in netto vantaggio su Barbara Pennacchietti e Giovanna Cameli, che in passato aveva fatto parte della giunta sotto la gestione Castelli

Marika Ascarini col sindaco Marco Fioravanti

Marika Ascarini col sindaco Marco Fioravanti

Per approfondire:

Ascoli, 11 ottobre 2025 – Sarà Marika Ascarini, con ogni probabilità, il nuovo assessore della giunta comunale ascolana. Prenderà il posto di Francesca Pantaloni, che proprio nelle ultime ore è stata ufficialmente proclamata consigliera regionale dopo il ‘boom’ di preferenze ottenute alle elezioni del 28 e 29 settembre scorsi.

Approfondisci:

Marche, il risiko della nuova giunta: Acquaroli detta la road map, c’è l’asse Bugaro-Calcinaro

Marche, il risiko della nuova giunta: Acquaroli detta la road map, c’è l’asse Bugaro-Calcinaro

La Pantaloni, tra l’altro, ambisce a un posto nella giunta regionale guidata dal riconfermato presidente Francesco Acquaroli. Il sindaco Marco Fioravanti, dunque, dovrà colmare il posto lasciato vacante dall’imprenditrice, visto che il ruolo di assessore comunale è incompatibile con quello di consigliera in Regione. Francesca Pantaloni, d’altronde, ha già dato le dimissioni proprio nel corso delle ultime ore. Diverse le deleghe che, durante l’ultimo anno, dalle elezioni del 2024, sono state gestite dalla stessa ormai ex assessora: bilancio, finanza e tributi, controllo gestionale e strategico, gare e contratti, economato, agricoltura e farmacie.

Molti anche gli obiettivi raggiunti dalla Pantaloni: su tutti, spicca l’aver introdotto anche ad Ascoli la tassa di soggiorno, che ha rappresentato una grande novità sul fronte turistico, consentendo alle casse comunali di incassare ulteriori fondi spendibili, poi, per migliorare l’offerta nei confronti dei visitatori. Ora, come detto, il sindaco dovrà scegliere un altro assessore. Si tratterà sicuramente di una donna, anche per una questione di ‘quote rosa’.

Scorrendo nella graduatoria delle preferenze riscosse in occasione delle ultime elezioni comunali, la più votata è Barbara Pennacchietti, storico braccio destro del senatore Guido Castelli. Ma difficilmente la scelta ricadrà su di lei. Così come difficilmente, sempre scorrendo la ‘classifica’, verrà assegnato l’assessorato alla dottoressa Giovanna Cameli, che già in passato aveva fatto parte della giunta proprio sotto la gestione Castelli. Ecco, dunque, che la scelta ricadrà su Marika Ascarini, che era stata eletta consigliera nella lista di Fratelli d’Italia, la stessa di Francesca Pantaloni. Remota, invece, la possibilità che il sindaco Fioravanti possa ‘pescare’ tra qualcuno che non faccia parte del consiglio comunale. Pertanto, la Ascarini è sicuramente la prima scelta. La prossima settimana, tranne colpi di scena, ci sarà l’investimento ufficiale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata