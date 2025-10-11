Pantaloni saluta e va in Regione. Ascarini verso l’assessorato al bilancio

Ascoli, 11 ottobre 2025 – Sarà Marika Ascarini, con ogni probabilità, il nuovo assessore della giunta comunale ascolana. Prenderà il posto di Francesca Pantaloni, che proprio nelle ultime ore è stata ufficialmente proclamata consigliera regionale dopo il ‘boom’ di preferenze ottenute alle elezioni del 28 e 29 settembre scorsi.

La Pantaloni, tra l’altro, ambisce a un posto nella giunta regionale guidata dal riconfermato presidente Francesco Acquaroli. Il sindaco Marco Fioravanti, dunque, dovrà colmare il posto lasciato vacante dall’imprenditrice, visto che il ruolo di assessore comunale è incompatibile con quello di consigliera in Regione. Francesca Pantaloni, d’altronde, ha già dato le dimissioni proprio nel corso delle ultime ore. Diverse le deleghe che, durante l’ultimo anno, dalle elezioni del 2024, sono state gestite dalla stessa ormai ex assessora: bilancio, finanza e tributi, controllo gestionale e strategico, gare e contratti, economato, agricoltura e farmacie.

Molti anche gli obiettivi raggiunti dalla Pantaloni: su tutti, spicca l’aver introdotto anche ad Ascoli la tassa di soggiorno, che ha rappresentato una grande novità sul fronte turistico, consentendo alle casse comunali di incassare ulteriori fondi spendibili, poi, per migliorare l’offerta nei confronti dei visitatori. Ora, come detto, il sindaco dovrà scegliere un altro assessore. Si tratterà sicuramente di una donna, anche per una questione di ‘quote rosa’.

Scorrendo nella graduatoria delle preferenze riscosse in occasione delle ultime elezioni comunali, la più votata è Barbara Pennacchietti, storico braccio destro del senatore Guido Castelli. Ma difficilmente la scelta ricadrà su di lei. Così come difficilmente, sempre scorrendo la ‘classifica’, verrà assegnato l’assessorato alla dottoressa Giovanna Cameli, che già in passato aveva fatto parte della giunta proprio sotto la gestione Castelli. Ecco, dunque, che la scelta ricadrà su Marika Ascarini, che era stata eletta consigliera nella lista di Fratelli d’Italia, la stessa di Francesca Pantaloni. Remota, invece, la possibilità che il sindaco Fioravanti possa ‘pescare’ tra qualcuno che non faccia parte del consiglio comunale. Pertanto, la Ascarini è sicuramente la prima scelta. La prossima settimana, tranne colpi di scena, ci sarà l’investimento ufficiale.