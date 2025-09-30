Prospettive per i giovani che fuggono: cosa chiede Ascoli al presidente Acquaroli

Ascoli, 30 settembre 2025 – La crisi dell’Hp rischia di essere una bomba sociale per il Piceno ma la Regione lo sa bene perché ha affrontato la questione alla fine del mandato appena concluso. L’Acquaroli bis si aprirà con l’obiettivo di scongiurare un bagno di sangue per tantissime famiglie. La cassa integrazione riguarda oltre 500 persone ma l’azienda si è detta fiduciosa. La Zes, in tal senso, arriva come una vera boccata d’ossigeno e andrà sfruttata a pieno.

La provincia ascolana è stata colpita duramente dalla crisi del 2008 e non vuole rivivere quei giorni. La nuova squadra di Acquaroli sarà chiamata poi ad affrontare il tema dei temi, la sanità. Da tempo accantonato il progetto dell’ospedale unico, la scelta è ricaduta su due strutture, il Mazzoni e un ospedale nuovo a San Benedetto.

Entroterra e costa chiedono a gran voce servizi e qualità dell’assistenza: si tratta ora di difendere i reparti e rafforzarli, specie con forze fresche da aggiungere a medici, infermieri e operatori troppo spesso allo stremo.

Occhio, poi, a non far spopolare ulteriormente l’entroterra: negli ultimi dieci anni il Piceno ha perso 10mila abitanti, praticamente una media città, e l’emorragia continua, specie nelle aree interne duramente colpite dal terremoto del 2016. Serviranno progetti mirati a non far scappare i giovani, puntando su Università e lavoro. Puntare sulla bellezza della nostra terra non basta più, serve offrire qualcosa di concreto ai ragazzi che sognano di costruire un futuro su basi solide.