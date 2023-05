Elezioni Grottammare 2023, risultati delle Comunali: lo spoglio in diretta

Grottammare (Ascoli Piceno), 15 maggio 2023 – Dopo il voto scatta lo spoglio. Domenica e lunedì i cittadini di Grottammare si sono pronunciati per scegliere il nuovo sindaco, alla chiusura dei seggi alle 15 l’avvio dello scrutinio delle schede.

Per conoscere chi prenderà il posto di Enrico Piergallini, che ha guidato la città per due mandati, bisogna attendere i risultati delle elezioni comunali 2023, che noi seguiamo in diretta aggiornando questo articolo.

Risultati elezioni a Grottammare in diretta

Chi sono i candidati sindaco a Grottammare

Sono quattro gli aspiranti sindaci della città, per un totale di dieci liste presentate a questa tornata elettorale. L’attuale vicesindaco Alessandro Rocchi corre per l’area di centrosinistra con le liste civiche ‘Solidarietà e Partecipazione’ e ‘Città in Movimento’. Il centrodestra, invece, si è diviso con Marco Sprecacè appoggiato da Fratelli d'Italia, Lega - Forza Italia, e la civica ‘Grottammare c'è’, mentre Lorenzo Vesperini, è uscito dalla coalizione per presentarsi come candidato sindaco di quattro liste civiche: ‘Città Futura’, ‘Città Unica’, ‘Noi per Grottammare’ e ‘Senso Civico’. Alessandra Manigrasso, invece, è appoggiata dalla lista civica ‘Comunità in Movimento’, di area Movimento 5 stelle.

Elezioni a Castel di Lama e Ripatransone

In provincia di Ascoli Piceno hanno scelto il nuovo sindaco anche i comuni di Castel di Lama e Ripatransone. In questa sezione dell’articolo i risultati in diretta.