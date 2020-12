Ascoli Piceno, 18 dicembre 2020 – Al Grande Fratello Vip 2020 arriva Cecilia Capriotti. L’attrice e showgirl nata a Ascoli Piceno il 27 febbraio 1976 farà il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia nel corso della puntata di oggi, venerdì 18 dicembre (in onda su Canale 5 a partire dalle 21.30). Il reality, iniziato lo scorso settembre, andrà avanti fino a metà febbraio 2021 e per questo il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di ‘ripopolare’ il loft di Cinecittà con nuovi ingressi. “Cecilia la conosciamo, è tutta da scoprire e ha molta voglia di entrare” commenta il direttore di ‘Chi’ alla vigilia dell’ingresso della bella ascolana.

Per la Capriotti le porte del mondo dello spettacolo si sono aperte nel 2000 partecipando al concorso di bellezza ‘Miss Italia’ dove si è classificata quarta. Dopo è approdata in vari programmi Rai – valletta a ‘Dribbling’ e invitata per ‘La vita in diretta' – fino al debutto sul grande schermo. Nel 2008 recita in ‘No problem’ al fianco di Vincenzo Salemme’ ma la ciliegina sulla torta arriva nel 2011, quando viene chiamata a recitare in ‘To Rome with Love’, sotto la direzione di Woody Allen. Nel 2010 si è cimentata anche nei panni della ballerina partecipando a ‘Ballando con le stelle’ in coppia con il maestro Samuel Peron.

Spesso ospite e opinionista pungente nei salotti tv di Barbara D’Urso, la Capriotti non è nuova al mondo dei reality visto che nel 2018 ha partecipato all’edizione de ‘L’Isola dei famosi’. Per quanto riguarda la vita privata, la Capriotti dal 2014 è legata all'imprenditore Gianluca Mobilia – un colpo di fulmine in vacanza a Panarea – da cui ha una figlia di quattro anni, di nome Maria Isabelle. Adesso l’ascolana si appresta a questa nuova avventura televisiva. “Emozionantissima” scrive sul suo profilo Instagram – a poche ore dall’ingresso - mostrandosi in tutta la sua bellezza.

