Ascoli, 6 settembre 2018 - Erika Franceschini (numero di gara 10) ce l’ha fatta. E’ tra le 33 finaliste di Miss Italia. Ieri il verdetto della commissione tecnica. Sei lunghe ore di attesa per continuare a sognare. Arrivate in 122 alle prefinali, sono rimaste dapprima in 60 e poi in trenta. Occhi azzurri, capelli biondi, 1,75 di altezza: Erika, ascolana doc, ha 25 anni e a fine settembre conseguirà la laurea in Lingue e civiltà orientali all’università La Sapienza di Roma. Fin da piccola ha studiato danza. Poi ha coltivato la passione per il teatro e i musical. Fa parte della Fly e sarà tra le protagoniste del musical «Bulli e pupe». Ha inoltre frequentato l’accademia di teatro «Fondamenta» per tre anni nella Capitale. Erika è arrivata a Jesolo con il titolo di 'Miss Equilibra Marche' e sfiderà le altre concorrenti il 17 settembre a Milano. è

«Non me l’aspettavo – ha raccontato la mamma, Cinzia Migliorelli –. E’ stata grande sorpresa e siamo tutti emozionati. Ieri ogni ragazza ha dovuto affrontare una prova . Erika ha cantato un pezzo del musical. Sono soddisfattissima, mi ha detto. Anche se non entro mi sono piaciuta. Posso anche tornare a casa. Ma dopo un paio d’ore è arrivata la bella notizia».

In gara per le Marche ci sono anche Carlotta Maggiorana, 26enne di Montegiorgio (Fermo); eletta Miss Marche 2018, nella finale regionale a Pieve Torina; Veronica Nucci, 18 enne di Loreto (Ancona), in gara con la fascia di Miss Cinema Marche, ha vinto anche la fascia di Miss Pieve Torina; Laura Schiavoni, 26 anni di Osimo (Ancona) eletta Miss Rocchetta Marche.