5. Di Tacchio ci mette grinta e sostanza. Milanese soffre, Rodriguez non punge

Viviano 7. Para il rigore di Dionisi e tiene a galla la squadra nel momento di maggiore sofferenza. Guida la difesa con personalità anche se sarebbero di evitare certi giochini pericolosi nel tentativo di far partire l’azione da dietro.

Bayeye 6,5. Soffre come tutta la squadra nei primi minuti poi prende coraggio, scende spesso sulla fascia e offre dei buoni palloni sulla sua verticale.

Botteghin 6,5. Come spesso gli capita in questo inizio di stagione alterna buone cose a distrazioni imbarazzanti come in occasione dei gol annullati. Questa difesa a zona sui calci piazzati la soffre davvero tanto.

Quaranta 6. Divide con il difensore brasiliano le indecisioni sui palloni alti e sbaglia anche alcuni disimpegni non complicati.

Falasco 6,5. Aveva detto che avrebbe trasformato i fischi in applausi e tanto è. Appare in ripresa, mette in mezzo alcuni cross molto interessanti, soffrendo però nella fase difensiva con Diakite che lo costringe spesso a faticose rincorse.

Caligara 6. A corrente alternata anche il buon Fabrizio costretto a fare le due fasi dovendo coprire troppo spazio. Dovrebbe provare con più coraggio la conclusione da fuori area.

Di Tacchio 7. Sente il match da fresco ex rossoverde, e deve prendersi cura di un cliente per nulla agevole come Cesar Falletti. Lo fa con buona concentrazione e con una grinta da vero combattente.

Manzari 6. Meno preciso e propositivo del solito, fa il suo compitino senza coraggio, ma anche senza demeritare. Esce per fare spazio a Falzerano.

Rodriguez 6. Lo spagnolo nel primo tempo ha un paio di occasioni per portare in vantaggio i bianconeri, ma ritarda sempre la conclusione facendosi chiudere lo specchio della porta da Iannarilli. Esce per Nestorovski.

Dal 13’st Gnahorè 6. Entra al posto di Caligara e prova a dare il suo apporto.

Dal 25’st Giovane 6. Dinamico e concentrato come sempre.

Dal 25’st Falzerano 6. Entra al posto di Manzari e dà sostanza alla linea mediana.

Dal 25’st Nestorovski 6. Sfiora il palo con un gran colpo di testa su cross di Bayeye.

Al 36’st Haveri sv

All. Viali 6,5. Primo tempo di grande sofferenza con questa difesa a zona sui calci piazzati che davvero non convince. La sua squadra si salva con il Var in occasione dei due gol annullati e con Viviano sul rigore di Dionisi. Poi trova la via del gol, e gioca una gara con coraggio e grinta. La vittoria è meritata.

Arbitro: Aureliano di Bologna 4. Indisponente il suo atteggiamento in campo tipico di chi dirige gare di Serie A ed è costretto a fischiare in una sfida di bassa classifica di Serie B.

Valerio Rosa