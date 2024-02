6,5. Valzania, rosso che pesa. Male Streng. L’espulsione scombina i piani di Castori

Viviano 5,5 Non effettua alcuna una parata, ma tre gol sono sempre tanti e in qualche occasione con un po’ di coraggio poteva anche uscire in presa alta per evitare guai.

Bellusci 5. Protagonista negativo del match sicuramente sfortunato, ma mette lo zampino sui due gol decisivi: prima con un’autorete, poi facendosi anticipare da Donnarumma che spizza il pallone per il colpo di testa di Iemmello. Ammonito. Mantovani 6 Si fa trovare fuori dalla sua zona di competenza nel primo gol del Catanzaro, poi si riscatta siglando la rete del momentaneo pareggio, ma dietro serve una concentrazione maggiore.

Falzerano 6 Corre, lotta e anche a Catanzaro disputa la sua onesta gara di grande volontà anche se non sempre accompagnata dalla giusta precisione. Bellissimo il cross per la rete di Mantovani.

Di Tacchio 5,5 Si piazza lì nel mezzo a ‘fare la legna’ contrastando le avanzate dei calabresi badando al sodo. Prende la sua ormai consueta ammonizione e nella ripresa rischia anche di commettere un fallo da rigore. Masini 5,5 Anche la sua gara è generosa, ma senza grandi sussulti. Corre dietro a tutti gli avversari ma il suo ruolo impone anche qualità nelle giocate e nelle ripartenze.

Celia 6 Ci teneva molto a questa sfida, lui che è di Catanzaro e che voleva ben figurare. Il suo impatto in bianconero è stato molto positivo. Buona la punizione per il gol di Botteghin.

Streng 5 Gli ci vorrà tempo per adeguarsi al calcio italiano dove i difensori non ti fanno respirare e ti mordono le caviglie. Nessuna conclusione in porta.

D’Uffizi 6 Mister Castori gli regala una maglia da titolare e lui la onora con i suoi guizzi che mettono in difficoltà gli avversari. Ammonito. dal 15’st Giovane 5 Non un grande impatto con il match: poca precisione e inutili interventi fallosi. Dal 15’st Zedanka 5,5 Prova a mettere un po’ di entusiasmo nella squadra che però non lo aiuta Dal 24’st Duris 5,5 Esordio anche per il talentuoso slovacco che viene gettato nella mischia nel convulso finale ma non riesce mai a rendersi pericoloso Dal 36’st Quaranta, sv. Dal 36’st Vaisanen s.v.

Castori 5,5 Il suo Ascoli lotta e a sprazzi gioca anche bene ma la squadra ha limiti tali che non riesce neanche a difendere bene sui calci piazzati. L’espulsione esagerata di Valzania gli scompiglia tutti i piani e sia la Var che la Dea Bendata in questo momento non gli sono amiche .

Arbitro Rapuano di Rimini 5,5. Dirige senza grandi sbavature. Richiamato dal teramano Di Martino al Var espelle con eccessiva severità Valzania per una scivolata non certo ‘da rosso’.