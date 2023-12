7,5. Bellusci, Botteghin e Quaranta alzano il muro. Pedro Mendes troppo lontano dalla porta

Bellusci 7. I numeri non mentono: l’Ascoli ha disperato bisogno di lui nella sua versione migliore. E anche stavolta, quella che scende sul prato verde, è la sua versione migliore. Avete presente quando c’è un bastoncino nello shanghai che tiene in piedi tutto? Ecco, in questo momento, Recoba, per il Picchio, è questo.

Botteghin 6.5. Altra prestazione praticamente perfetta in veste di vigile urbano dell’area di rigore. Ligio al dovere, poche licenze poetiche. Una cosa manca al mondo bianconero: la sua incidenza nell’area avversaria sulle inattive. E il motivo, probabilmente, è nelle sue non perfette condizioni fisiche.

Quaranta 7. Più lo mettono in discussione, più dimostra di essere, tranquillamente, un diligente (e a tratti elegante) difensore di categoria.

Adjapong 6. Altra prestazione senza indecisioni nel suo ruolo più congeniale.

Milanese 5.5. Di incoraggiamento, perché Castori gli mette la spada in mano e gli chiede chilometri.

Di Tacchio 6.5. C’è bisogno di lui fino in fondo. E fino in fondo risponde presente. Mezzo voto in meno per il tocco di mano, il secondo pizzicato dal Var in poco meno di un mese, che arriva in circostanze comunque sfortunate.

Masini 6. Cerca di folleggiare più di altre volte. Non riesce ad avere il guizzo giusto negli ultimi venti metri, pur provandoci.

Falasco 6. Ok dietro, ha due volte la miccia in mano per esplodere il sinistro direttamente in porta. Per poca grazia o poca sorte, non finisce sul tabellino.

Rodriguez 6. Non fa vittime davanti, ma è palese che debba uscire perché il suo contachilometri è praticamente fuso.

Pedro Mendes 6. Fendente rasoterra, tante botte prese, gara lontana dalla porta avversaria.

Dal 64’ Falzerano 6. Bentornato, sarà uno dei nuovi acquisti del girone di ritorno. Perché l’Ascoli, così pensato da Castori, ha bisogno del Soldatino.

Dal 76’ D’Uffizi 6. Un paio di giocate colorate nel foglio grigio del pomeriggio.

Dal 91’ Haveri sv. Entra, ha una palla giocabile. La sbaglia.

All.Castori 6. A sensazione, perdere o pareggiare questa partita avrebbe cambiato poco, per cui ci sarebbe piaciuto un po’ di arrembaggio finale in luogo del "volemose ‘bbene" a cui abbiamo assistito. In pratica, però, ha ragione lui. Si prende il punto e gira pagina.

Arbitro Minelli 5. Ha visto il tocco di mano sul rigore? No. La non regolare posizione di Viviano sul calcio dagli undici? No. E già questo basterebbe per capire che così è facile. Non fischiare nulla, non vedere nulla, tanto c’è il Var… Gestione non lineare dei cartellini

Daniele Perticari