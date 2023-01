A caccia di punti preziosi

L’amarezza di mercoledì contro il Cynthialbalonga non deve lasciare il segno nel giovane Montegiorgio di mister Gabriele Baldassarri che torna a guidare i suoi ragazzi in panchina, dopo due turni di stop decisi dal giudice sportivo, nella delicatissima trasferta di Chieti. Abruzzesi con il morale a mille dopo il ko rifilato in rimonta domenica scorsa in casa della Sambenedettese. Montegiorgio che non deve fare troppi calcoli ma unire alle prestazioni il risultato finale: facile da dire ma serve precisione in fase conclusiva. Magari bissare il successo dell’andata firmato Lorenzo Albanesi, anche se il capitano sarà ancora assente oggi per problemi fisici. Gli uomini di mister Chianese, subentrato a campionato in corso, vorranno sicuramente vendicare il ko dell’andata. Intanto in settimana il Montegiorgio ha salutato Mattia Pampano, attaccante classe 2002, che ha la sua grande occasione in serie C con la Fermana. Percorso inverso per il centrocampista Stefano Pavone, classe 2004, che va a rafforzare il pacchetto mediano rossoblu. Certo delle difficoltà del match odierno mister Baldassarri: "Il Chieti è una squadra in salute, forte e aggressiva. Ha già conquistato 28 punti, viene da una buonissima scia di risultati utili consecutivi. Sarà come sempre una gara dura, da prendere con grande attenzione e con la massima determinazione. Un impegno ostico come tutti da qui alla fine visto che siamo in una situazione di classifica che ci spinge a considerare ogni gara come una finale. Per fortuna, la nostra è una squadra che ha qualità, grande volontà, impegno e voglia di fare bene da parte di tutti i ragazzi, veramente encomiabili".

Roberto Cruciani