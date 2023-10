A condannare il Picchio i tanti errori dei singoli

Che il Parma fosse più forte dell’Ascoli lo si sapeva ma sul piano dell’intensità, della corsa e della determinazione l’Ascoli se l’è giocata alla pari. A condannare i bianconeri sono stati gli errori dei singoli: Prima Bellusci, poi Falasco, poi Adjapong e Caligara che ha regalato con un fallo inutile al limite dell’area, la punizione del terzo gol, poi Gnahorè che si è addormentato sul pallone e infine pure il portiere Viviano che si è fatto cacciare per proteste dopo che Bellusci aveva salvato la porta dal quarto gol. Da calciatori esperti e navigati, certe sciocchezze non sono ammissibili, ma danno l’idea della vera dimensione di questa squadra. L’Ascoli esce sconfitto perché ha meno qualità della capolista, che quando sbagli tanto è pronta subito a punirti. E certi valori non li compensi con la buona volontà. Peccato.