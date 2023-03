A disposizione tutto il reparto offensivo

Breda recupera tutti i pezzi da 90 in attacco, ora dovrà saperli gestire. La sfida odierna col Bari permetterà finalmente al tecnico dell’Ascoli di avere a disposizione tutti i nomi del suo reparto offensivo. Forte ha superato il problema agli adduttori: ha voglia di tornare a mordere e mostrare la pinna, come il vero squalo che è. Dionisi va in crescendo dopo le buone prove sfoderate nella ripresa dei confronti giocati contro Benevento e Modena. Mendes è in assoluta fiducia dopo il gol vittoria del Braglia. Problemi di assenze davanti non ci saranno per il Picchio. Chi è stato chiamato a subentrare ha risposto bene e questo consentirà al timoniere bianconero di disporre in campo un undici in grado di vendere cara la pelle. Si va verso il riconfermato 4-3-1-2, lo stesso che adotteranno i Galletti, con lo stesso quartetto schierato mercoledì contro i gialloblù.

Bellusci resterà ancora fuori, ma ci sarà Simic a duettare con Botteghin. Proprio il croato siglò il suo primo gol con l’Ascoli nel match d’andata vinto a Bari (0-2). In cabina di regia con la squalifica di Buchel, scatta ufficialmente l’ora di Giovane con i soliti Collocolo e Caligara ad assisterlo ai fianchi.

Davanti con il portoghese si potrebbe proseguire con Gondo dal primo minuto.

Occhio nella ripresa però quando il Picchio manderà in campo Dionisi e Forte, due nomi invidiati da mezza serie B. In casa biancorossa il tecnico Mignani ieri, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha parlato in particolare del momento che sta vivendo la sua squadra.

"Con l’Ascoli sarà un’altra partita del nostro percorso – ha dichiarato –, all’andata costituì la prima sconfitta stagionale. Non giocammo benissimo ma secondo me perdemmo senza demeritare. Troviamo una squadra in serie positiva, in salute e che ci affronterà con la voglia di farci male. Guardare la classifica fa venire in mente qualcosa che non c’è: appagamento, gestione. Il campionato finisce all’ultima giornata, noi dobbiamo avere tanta fame e voglia di fare più punti possibili. Dobbiamo andare ad Ascoli pensando che sarà una partita durissima ma senza timore dell’avversario. Dobbiamo andare a fare punti anche lì. Questo è l’unico messaggio che conta. Secondo me Bellomo, Ricci e Molina sono l’emblema di quello che un allenatore vorrebbe. Giocatori che tornano in campo dopo tempo e si presentano brillanti e in forma, con l’atteggiamento mentale giusto. In 27 giornate ce la siamo giocata con tutti. Poi io credo che più affronti avversari forti e più cresci".

mas.mar.