A tifare il Picchio ci sarà anche l’ex Pasinato

Ci sarà anche il grande ex Giancarlo Pasinato a tifare Ascoli nel match contro il Pisa di domani (avvio alle 15). Quello che in molti hanno definito ‘carro armato’, sarà presente insieme alla propria famiglia in tribuna Mazzone per non far mancare tutto il proprio calore verso quei colori che lui stesso ha difeso e onorato durante la doppia permanenza sotto le cento torri negli anni ruggenti dell’era Rozzi. L’ex centrocampista indossò la casacca del Picchio nella stagione dei record (1977-78) diventando un elemento imprescindibile della formazione di Mimmo Renna. La seconda avventura con l’Ascoli invece fu quella del campionato 1985-86, con il duo Boskov-Sensibile, che si concluse brillantemente con un’altra promozione in A. Dopo il match che si consumerà al Del Duca l’ex Picchio, a partire dalle 19.30, sarà ospite dell’apericena organizzato dal club ‘Pallonari’ e allestito alla Locanda Anno Mille di Villa Curti (Venarotta). In campo anche ieri mattina la squadra ha proseguito la preparazione in vista del confronto con i nerazzurri. Il tecnico Breda ha impegnato i suoi in alcune esercitazioni su palla inattiva e sullo sviluppo della fase offensiva. Qui prende sempre più piede la possibilità di rivedere Mendes agire alle spalle del tandem Forte-Dionisi. Negli altri reparti le soluzioni adoperabili saranno varie con tutti gli effettivi praticamente tornati a completa disposizione. Imbarazzo della scelta in mediana dove però si potrebbe rivedere il terzetto composto da Collocolo, Buchel e Caligara. Ennesima brutta tegola in casa Pisa dove anche Torregrossa sta facendo i conti con qualche guaio fisico. Il centravanti che in settimana aveva lavorato con un programma differenziato, resta in dubbio per la trasferta di Ascoli. Nelle ultime ore che divideranno dal confronto, D’Angelo valuterà la possibilità di poterlo schierare o meno. Qualora Torregrossa non dovesse farcela si tratterebbe di un’altra pesante defezione dopo quelle che vedranno out Caracciolo, Nagy, Sibilli (squalificati), De Vitis, Touré e Gliozzi (infortunati). L’alternativa pensata dal tecnico pescarese per rimpiazzarlo vedrebbe la possibilità di schierare Moreo come unica punta. Dietro di lui però a muoversi sulla trequarti sarebbero Morutan e Tramoni. Nella consueta rifinitura in programma stamattina i toscani faranno le prove generali prima di salire sul pullman che li condurrà verso il capoluogo piceno.

mas.mar.