"Abbiamo reagito bene" Bucchi: teniamoci il punto

Una partita che si poteva vincere, ma anche perdere, per cui alla fine l’Ascoli si prende questo punticino conquistato in inferiorità numerica e guarda avanti. Un punto gradito anche al tecnico bianconero Cristian Bucchi soprattutto dopo una settimana complicata seguita alla contestazione post Terni.

Mister Bucchi alla fine è un buon pareggio?

"Ci teniamo stretti il punto, per quello che è stato l’andamento della gara. Con onestà è vero che potevamo vincerla sul palo di Lungoyi, sul tiro di Buchel ma nel finale potevamo anche perderla per delle nostre sciocchezze in area di rigore. Al 90’ invece di rinviare abbiamo rimesso in gioco il pallone e loro hanno colpito la traversa. Il rammarico c’è per essere rimasti in inferiorità numerica, nel primo tempo avevamo fatto molto bene, tenendo con efficacia il campo e concedendo molto poco".

Spal fortunata sul gol, ma stavolta al contrario di Terni si è vista la reazione dei suoi?

"E’ vero abbiamo preso un gol su un cross, ma poi abbiamo reagito benissimo, creando tanto e trovando il gol del pareggio. Abbiamo risposto alla grande all’episodio negativo, in dieci sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Siamo stati bravi nel tenere bene il campo, poi gli episodi non siamo riusciti a sfruttarli".

Ci si aspettava di vedere una punta in meno e un centrocampista in piu: bravo anche lei a non rivoluzionare la squadra in dieci?

"In inferiorità numerica abbiamo tenuto lo stesso atteggiamento, senza cambiare, abbiamo lasciato un po’ il palleggio alla Spal abbassandoci di dieci metri ma i nostri avversari facevano fatica anche perché un occhio alle nostre due punte dovevano darlo sempre. Al netto di tutto è un punto giusto".

Buchel è tornato in campo, a che punto è la sua condizione?

"Credo stia abbastanza bene. Era un giocatore in uscita, poi come capita spesso nel calcio le cose cambiano. Siamo ripartiti con l’entusiasmo e la carica che devono esserci, ’riacquistando’ un giocatore forte".

A proposito di mercato, in settimana possibili arrivi di Proia e Asencio?

"Non so, non faccio il diplomatico, di queste cose se ne occupa la società, ci sono delle trattative in piedi ma non saprei. Tutto cambia molto rapidamente nel mercato, io penso ad allenare".

Ma Proia potrebbe essere l’uomo giusto nel suo centrocampo?

"Ci è sempre piaciuto, se l’operazione si concluderà ne sarò contento".

In settimana c’è stata la riunione a Roma con il Patron Pulcinelli: un ulteriore segnale di fiducia nei suoi confronti dopo le contestazioni?

"E’ un uomo sincero, onesto, leale, un grandissimo imprenditore. Vive questo suo ruolo di patron con grande energia, soffre ed esulta con noi, ma credo che faccia sempre delle analisi molto lucide e molto chiare, con critiche costruttive e mai distruttive. Per me è stata una bella sorpresa: non è facile trovare nel calcio persone così".

Valerio Rosa