La riapertura della campagna abbonamenti col pacchetto relativo alle 9 gare casalinghe del girone di ritorno, purtroppo non è riuscito a decollare a causa del momento no della squadra. La società però si è detta ugualmente soddisfatta della risposta ottenuta dai tifosi. "L’abbiamo detto e ribadito durante tutta la stagione che siamo contenti di tutta la campagna abbonamenti – sostiene il diggì Domenico Verdone –. Nel mese di dicembre e gennaio siamo andati avanti con questi pack fino alla partita di Palermo. Sono state fatte un centinaio di tessere in più. C’è stata complessivamente una bella risposta da parte dei tifosi. Sono stati tanti. In quel momento purtroppo anche i risultati ottenuti dalla squadra non hanno aiutato. Magari con una vittoria a Terni sarebbe stato diverso. La nostra idea era di farne circa 500. Va benissimo anche così".