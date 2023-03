Accordo con Sporthood per uno scambio sportivo e culturale

Una rete globale di aspiranti atleti e allenatori. È questo l’obiettivo di Ascoli e Sporthood che hanno deciso di unire le forze per un programma di scambio sportivo e culturale che ogni anno vedrà un gruppo selezionato di atleti, provenienti da tutta l’India, partecipare ad uno stage del Picchio. Durante la loro esperienza i protagonisti potranno allenarsi e sviluppare le proprie abilità. Allo stesso tempo i rappresentanti del club di corso Vittorio si recheranno in India per sviluppare dei campi rivolti ad allenatori con contestuali sedute di allenamento per atleti emergenti. Questo programma permetterà così agli atleti di acquisire nuove tecniche di allenamento, affinando le proprie competenze. "La partnership consentirà all’Ascoli Calcio di ampliare le proprie aree di riferimento e di esportare il marchio in un territorio molto ricettivo – commenta il diggì Domenico Verdone -. Un’opportunità per lo sviluppo di merchandising e networking tra aziende".