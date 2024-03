Addio che ora pare inevitabile. L’Ascoli rischia di colare a picco

E’ sempre più notte fonda per l’Ascoli. Al Ferraris i bianconeri si sciolgono ancora una volta troppo presto, dopo un buon primo tempo che aveva illuso e fatto sperare in un salto di qualità. Niente di tutto questo, nel finale la Sampdoria ottiene una insperata vittoria e mette nei guai seri Castori, sempre più vicino a un inevitabile addio. Nella sua gestione qualcosa si è inceppato, ha perso una parte del gruppo e non è riuscito a trasmettere il suo marchio di fabbrica alla squadra: grinta e caparbietà. Peccato, perché il Picchio a nove giornate dal termine si trova in zona retrocessione e se non dovesse arrivare un cambio di rotta contro Lecco e Spezia la situazione potrebbe seriamente precipitare. Il primo bivio salvezza è stato perso nei minuti finali di ieri, non se ne possono perdere altri.