Adesso c’è bisogno di una squadra coriacea

"L’Ascoli è una squadra giovane". Partiamo da questa non verità per cercare di togliere un po’ di pressione ad un gruppo che è tutto fuorché giovane, considerando i potenziali titolari. Viviano, Botteghin, Bellusci, Falasco, Di Tacchio, Gnahoré, Falzerano, Nestorovski, Mendes non sono giovani. L’unico veramente giovane, oltre a quello che così è anche all’anagrafe, è D’Uffizi. Forse Milanese, a 21 anni. Quindi no, questa non è una squadra giovane e a fotografarla come tale si commette un grosso errore, dandole un alibi che non esiste. L’Ascoli è una squadra Viali deve plasmare affinando le idee difensive perché non ha grande potenziale offensivo e non può e non deve concedere chance per errori individuali o letture sbagliate. Organizzato, coriaceo, di categoria. Ecco come dev’essere l’Ascoli per salvarsi.