Adjapong: "Contro il Perugia si sono rivisti la grinta e la fame"

Niente passi indietro adesso. Ritrovato il sorriso con il successo sul Perugia, ora ad attendere l’Ascoli ci sarà la delicata trasferta di Parma. Un altro appuntamento importante per proseguire il percorso che conduce al traguardo salvezza. La seconda parte di stagione risulterà importante anche per Claud Adjapong che di recente sembra aver ritrovato lo smalto giusto per rendersi protagonista in bianconero nel torneo di B.

"La gara col Perugia penso che l’abbiamo interpretata benissimo – ha commentato il terzino -. Non è stato semplice perché da sei mesi lavoravamo sulla difesa a tre. Siamo stati bravi con la linea dei difensori. Da parte di tutta la squadra c’era voglia di portare a casa la vittoria senza subire gol. Questo è stato importante, al di là del modulo. Il mister è qui da una settimana, lavoriamo ogni giorno per interpretare sempre meglio i suoi meccanismi e per riportarli in partita, siamo tutti concentrati".

"Col Perugia – spiega ancora il terzino bianconero – è stata una gara sporca, si sono rivisti grinta e fame. Ora però dobbiamo dare continuità alla prestazione di sabato e metterla in campo col Parma. Affronteremo una squadra forte con giocatori di grande importanza, ma se metteremo in campo quello che abbiamo prodotto contro il Perugia penso che potremo fare una grande prestazione e magari anche risultato. La B continua a mostrarsi un campionato altalenante".

"Il Parma – continuaAdjapong – è una squadra che è andata a vincere col Genoa e altre big per poi perdere col Cosenza. Avversario che sulla carta era meno forte. Sappiamo che avremo di fronte un avversario importante, servirà restare concentrati cento minuti per portare a casa il risultato. Essendo nato a Modena per me è un mezzo derby. La sento abbastanza, speriamo di fare bene. Il Parma palleggia molto. È stato costruito per andare in serie A. Dovremo essere aggressivi per non far ragionare l’avversario".

La scossa sperata dopo l’esonero di Bucchi è arrivata al momento giusto con l’arrivo di Breda. In tutto ciò a dare una spinta propulsiva alla squadra è stato il calore sprigionato dai tifosi bianconeri. "La settimana scorsa è stata importante perché eravamo reduci dalla sconfitta di Cittadella – ha proseguito Adjapong –, poi il mister era stato mandato via. Sapevamo che col Perugia avremmo dovuto dare qualcosa in più. Erano venuti i tifosi a parlarci, incoraggiandoci e dandoci la carica giusta. La vittoria mancava da tanto e i tifosi la meritavano per le lunghe trasferte che hanno sempre fatto. Finalmente siamo riusciti a ritrovare il successo in casa. Il mister dopo la gara era contento perché nel giro di una settimana avevamo interpretato benissimo quello che ci aveva chiesto. Ovvio che c’è ancora tanto da lavorare, lo sappiamo. Restiamo concentrati in allenamento per interpretare al meglio quello che mister Breda ci chiede".

Massimiliano Mariotti