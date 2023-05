Adjapong e Giordano sulle fasce

L’incessante pioggia caduta in città nella giornata di ieri ha costretto tecnico e squadra a rivedere i piani. Il gruppo si sarebbe dovuto allenare allo stadio Del Duca, invece, a causa delle fitte precipitazioni, i bianconeri hanno proseguito la preparazione al centro sportivo Picchio Village a porte chiuse con una seduta mattutina. Breda e il suo staff hanno impegnato il gruppo in una serie di contrapposizioni tattiche dieci contro dieci, palle inattive e lavori tecnici individuali. Nella gara contro la Reggina (venerdì con avvio alle 20.30) nell’undici titolare ci sarà anche il prezioso rientro di Collocolo, costretto a restare fuori per squalifica nel corso dell’ultimo match disputato e pareggiato 1-1 in casa contro il Cosenza. Quella del 23enne potrebbe essere di fatto l’ultima apparizione con la casacca dell’Ascoli. Dalla scorsa estate infatti sono stati vari i rumors che si sono susseguiti su una sua possibile cessione ad un club di massima serie. Le recenti dichiarazioni del dirigente sportivo Walter Sabatini sul talento del Picchio hanno riacceso i fari su un profilo probabilmente destinato a sbarcare nel calcio che conta.

Al Granillo Collocolo tornerà a completare il solito terzetto di centrocampo con Buchel in regia e Caligara. Pochi i dubbi legati alla solita linea difensiva a quattro dove si potrebbe continuare con la coppia di centrali formata da Botteghin e Simic. Adjapong e Giordano sembrano restare i nomi più accreditati per tornare ad agire rispettivamente sulle due corsie laterali. Anche in attacco restano alte le quotazioni di rivedere all’opera il duo Forte-Dionisi con il portoghese Mendes alle loro spalle sulla trequarti. La pessima prova di Gondo contro il Cosenza potrebbe aver diminuito le sue possibilità di candidarsi per una maglia dal primo minuto. Allenamento a porte chiuse anche per la Reggina che contro l’Ascoli dovrà fare a meno degli squalificati Cionek, Menez e Crisetig. A loro andrà a sommarsi la defezione di Cicerelli la cui stagione è già finita da tempo. Nessun giocatore del Picchio nella lista degli squalificati diramata ieri dal Giudice sportivo.

mas.mar.