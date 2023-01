Adjapong scaccia gli incubi, l’Ascoli si muove

FERRARA

Punto di ripartenza per l’Ascoli di Bucchi. I bianconeri escono da Ferrara con il pareggio che serviva per tenere dietro la Spal e smuovere la classifica dopo le due recenti sconfitte contro Reggina e Ternana. Al Mazza termina 1-1 dopo aver sofferto, difeso il risultato e addirittura sfiorato il colpaccio nel finale. Lo scontro diretto con la Spal va in porto con il primo centro bianconero di Adjapong. Proprio come in molti avevano auspicato alla vigilia del confronto. L’orgoglio degli uomini di Bucchi esce fuori soprattutto nella ripresa quando il Picchio, in inferiorità numerica, ha saputo difendere con compattezza il risultato. La confusione avvertita in settimana tra gli attesi arrivi del mercato e qualche dietrofront improvviso sembrava inizialmente aver trovato conferme in alcune scelte dal primo minuto apparentemente difficili da comprendere. Adjapong sulla corsia di destra è riuscito a farsi perdonare dopo la brutta prova di Terni, mentre Falzerano nelle vesti di mezz’ala sinistra ha cercato di limitare i danni in un ruolo chiaramente non suo.

Impatto energico ma confusionario da parte dei bianconeri che nella prima parte riescono ad avere la determinazione giusta, seppur peccando di lucidità in alcune circostanze. Ben più chiare le geometrie di gioco della Spal, brava a mostrare un buon fraseggio ma poco cinica nel capitalizzare le occasioni create. Il passo falso stavolta arriva da Leali che si lascia sorprendere sul primo palo dal tiro-cross di Dickmann. L’Ascoli va subito sotto e alla mezz’ora rischia di incassare il raddoppio con Moncini che a porta vuota calcia fuori. La scossa arriva dal solito Falasco. Il suo mancino illumina per l’incursione di Adjapong che sorprende tutti, Alfonso compreso, e in spaccata fa 1-1. La situazione sembra rientrata, ma Giovane getta tutto all’aria con l’ennesimo rosso inutile apo chi minuti dall’intervallo.

Nella ripresa Bucchi mostra coraggio e con un uomo in meno non rinuncia alle due punte. La fame della formazione di De Rossi sale, ma l’Ascoli tiene bene serrando i ranghi. Zanellato impatta male su angolo, Celia ha un’occasionissima ma calcia male davanti. L’occasione per il colpaccio così capita a Lungoyi che centra il palo da due passi. Mentre il digiuno degli attaccanti bianconeri continua, c’è tempo per l’ultimo brivido: la traversa dice no a Rauti. L’Ascoli si ricompone e porta via un buon pareggio per gettare acqua fredda sui malumori degli ultimi giorni.

Massimiliano Mariotti