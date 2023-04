Aggressione Jureskin, interviene l’Aic

Situazione infuocata a Benevento dove martedì il centrocampista Jureskin è stato aggredito e colpito al volto con un pugno mentre era fermo ad un semaforo. La sconfitta in casa con la Spal, le dimissioni del tecnico Stellone e il contestuale arrivo di Agostinelli sono suonati come un segno di resa che piazza e tifosi non hanno voluto accettare. Su quanto accaduto è intervenuta anche l’Aic con una nota ufficiale ha commentato: "L’Associazione Italiana Calciatori esprime incondizionata solidarietà e vicinanza al calciatore del Benevento Roko Jureskin, colpito al volto con un pugno da uno sconosciuto al termine dell’allenamento odierno. La vile aggressione al centrocampista croato è l’ennesimo intollerabile episodio che vede vittima un calciatore, fenomeno purtroppo in preoccupante aumento. Non possiamo più tollerare questo tipo di violenze ed intimidazioni da parte di soggetti che speriamo vengano quanto prima individuati e allontanati per sempre dal nostro mondo".