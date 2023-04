Al Del Duca allenamento a porte chiuse

Allenamento allo stadio a porte chiuse per i bianconeri. Ieri la preparazione degli uomini di Breda è regolarmente proseguita. Pochi i dubbi che attanagliano la mente del tecnico dell’Ascoli in vista della sfida di Frosinone. Come già analizzato nelle ore successive alla gara vinta col Brescia, in difesa la coperta sarà abbastanza corta con soltanto tre centrali difensivi a disposizione per due posti. Dando praticamente per scontata la riconferma di Botteghin, il ballottaggio riguarderà Quaranta e Tavcar. Uno di loro sarà chiamato ad affiancare il brasiliano dopo il turno di squalifica rimediato da Simic. Il rebus vede in vantaggio Quaranta, mancino naturale che andrebbe ad occupare la posizione sul versante di centro-sinistra. Questa la soluzione che apparirebbe più consona alla situazione. Sulle corsie laterali continua il momento no di Falasco sulla fascia di sinistra. Nonostante l’assist per il gol di Mendes, in occasione del momentaneo 1-1 col Brescia, il cursore sembra attraversare un periodo non particolarmente brillante di rendimento. L’alternativa in quella posizione del campo resta quella costituita dal giovane Giordano. Sul versante opposto si spera di recuperare Adjapong che tornerebbe utile nell’economia della gara, ma che difficilmente potrà essere in grado di scendere in campo dal primo minuto dopo l’infortunio che lo aveva costretto a restare appiedato in infermeria per qualche settimana. Qui si andrà avanti con Donati.

Nessun dubbio sul terzetto di centrocampo che potrebbe essere ancora quello composto da Collocolo, Buchel e Caligara. Il play proprio nei giorni scorsi ha postato, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, la foto del suo nuovo tatuaggio. Il giocatore ha deciso di imprimere sul proprio braccio la scritta 1898, anno di nascita dell’Ascoli, a testimonianza del legame sentito nei confronti del club bianconero. In attacco potrebbe essere ancora il tridente composto dal trequartista Mendes e dal tandem Forte-Dionisi a completare lo schieramento. Il lavoro in campo è proseguito anche per il Frosinone. In mediana Grosso, oltre al lungodegente Lulic, non potrà contare su Kone il quale sta lavorando per provare ad essere a disposizione del tecnico giallazzurro per la gara di Cagliari. In questa zona del campo Boloca è l’uomo al quale il tecnico dei ciociari difficilmente rinuncerà dall’inizio. Mazzitelli dovrebbe riprendersi il ruolo di regista con il ballottaggio Gelli -Rohden per l’ultima maglia disponibile.

mas.mar.