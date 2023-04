Al Del Duca la sfida arbitrata da Abisso di Palermo

Ascoli-Pisa sarà diretta da Rosario Abisso della sezione di Palermo. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Salvatore Affatato della sezione di Verbano-Cusio-Ossola e Daniele Marchi della sezione di Bologna e dal quarto uomo ufficiale Claudio Petrella di Viterbo. In sala var vedremo all’opera Luigi Nasca della sezione di Bari; assistente var Francesco Meraviglia di Pistoia. I precedenti di Abisso con l’Ascoli sono 9 in totale: 3 successi, 2 pareggi e 4 sconfitte. L’ultima occasione in cui il Picchio lo ha incrociato risale alla recente sfida persa in casa 1-0 contro il Bari. Un match assolutamente rovinato dall’ingenua, ma giusta, espulsione rimediata dal bianconero Falasco in chiusura di primo tempo. L’ultima vittoria ottenuta invece è quella strappata sul campo della Reggina il 30 novembre 2021. In quella circostanza l’Ascoli sbancò il Granillo per 2-1 nel segno di Sabiri. Il marocchino riuscì a mettere a segno una doppietta.