Al Del Duca torna l’arbitro. Collu di Cagliari

Ascoli, chi si rivede. Dopo soltanto alcune settimane l’arbitro Giuseppe Collu della sezione di Cagliari torna al Del Duca per dirigere il match che sabato (avvio previsto alle 14) vedrà la formazione guidata da Viali sfidare la Sampdoria. Il 33enne sardo sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona. Quarto uomo ufficiale Giorgio Vergaro di Bari. Al var invece vedremo all’opera Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Assisterlo toccherà a Salvatore Longo di Paola. Collu in cadetteria ha finora diretto 4 incontri dopo la promozione nella Can di A e B conseguita nei mesi scorsi. Il Picchio ha incrociato la sua strada soltanto una volta. Esattamente lo scorso 29 agosto quando l’Ascoli, all’esordio in casa in questo torneo, riuscì a superare agevolmente la Feralpisalò con un netto 3-0 contraddistinto dalla gran serata di Pedro Mendes. Il portoghese in quella circostanza siglò una splendida doppietta.