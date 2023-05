Al Granillo dirigerà l’arbitro internazionale Michael Fabbri

Un fischietto internazionale per lo scontro diretto che venerdì sera (ore 20.30) metterà Reggina e Ascoli l’una di fronte all’altra. Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna a dirigere l’epilogo di campionato che andrà in scena al Granillo. Il 39enne sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Mauro Galetto di Rovigo. Quarto uomo ufficiale Michele Giordano di Novara. In sala var ci sarà Marco Piccinini di Forlì; assistente var Matteo Gariglio di Pinerolo. Tre i precedenti fatti registrare, in assoluto equilibrio, da Fabbri con il Picchio. L’ultimo è il pareggio di Benevento per 1-1, alla prima in panchina di Fabio Cannavaro, dello scorso 2 ottobre. Al Vigorito Botteghin portò avanti i suoi infilando di testa sulla palla inattiva calciata da Falasco. In avvio di ripresa però i bianconeri si fecero sorprendere da Farias. Nel campionato 2012-13 invece l’arbitro ravvenate diresse Ascoli-Crotone (2-0) e Ascoli-Empoli (1-2).