Al via la prevendita per il Termoli

Sabato la Samb sarà impegnata in trasferta a Monterotondo, ma mercoledì la serie D tornerà subito in campo per il turno infrasettimanale. I rossoblù, il primo novembre, ospiteranno al Riviera il Termoli (fischio d’inizio alle 14.30) e i tifosi guardano già a questo turno, soprattutto quelli che vorranno acquistare i biglietti in curva Nord, settore che va subito a ruba dall’inizio della stagione. Ebbene i biglietti saranno in vendita da questa mattina. "U.S. Sambenedettese comunica – si legge nella nota della società – che dalle ore 10 di giovedì (oggi, ndr) è attiva la prevendita biglietti per Samb-Termoli, match valido per la nona giornata del campionato serie D (girone F) ed in programma mercoledì 1 novembre (ore 14.30) allo stadio Riviera delle Palme". Confermata l’apertura della Tribuna Laterale Nord agli stessi prezzi e condizioni della Tribuna Est Mare. I tagliandi sono acquistabili in prevendita sul circuito Vivaticket.