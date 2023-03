Alla conquista dei punti salvezza: otto finali in arrivo per i bianconeri

Otto finali per portare a casa gli 8-9 punti necessari al raggiungimento del traguardo salvezza. Il ruolo dell’Ascoli nell’attuale cadetteria è stato completamente stravolto dalla recente serie negativa di risultati che ha visto sfumare una volta per tutte l’ipotetica possibilità di tentare una rincorsa finale per la zona playoff. I bianconeri di Breda in questa caldissima volata per la sopravvivenza dovranno focalizzarsi solo ed esclusivamente sul mantenimento della categoria. Unico obiettivo raggiungibile, probabilmente con qualche sofferenza in più rispetto a quanto ci si aspettava.

La quota salvezza, dato l’equilibrio del torneo e l’alto numero di pareggi fatti registrare finora, potrebbe finire per attestarsi (salvo imprevisti) attorno ai 44-45 punti. A sancire il ritmo saranno chiaramente le squadre invischiate nell’accesa lotta per non retrocedere. Qui ad alzare il ritmo nelle ultime settimane sono state Venezia e Cosenza ad oggi arrivate rispettivamente a quota 33 e 32. Esattamente 3 e 4 punti di ritardo sull’Ascoli.

Se il campionato dovesse terminare oggi sarebbero proprio loro due a dover disputare il doppio spareggio playout. Appaiato ai lagunari si aggiungerebbe anche il Perugia che però ha una gara da recuperare: quella con la Reggina rinviata dopo lo sciame sismico di due settimane fa.

Ancora una volta tutto passerà negli incroci che si susseguiranno di giornata in giornata. Sabato prossimo - mentre il Picchio sarà chiamato a sfidare in casa il Brescia (sabato primo aprile ore 14) - il Venezia ospiterà il Como, il Cosenza se la vedrà col Pisa al San Vito-Marulla e il Perugia sfiderà la capolista Frosinone tra le mura amiche.

L’aspetto fondamentale per gli uomini del tecnico bianconero i Breda sarà ristabilire subito il fattore Del Duca dopo un andamento terribile che ha visto la squadra portare a casa soltanto 14 punti degli attuali 36 maturati nei match disputati sotto gli occhi dei propri tifosi.

Dopo i lombardi nella tana del Picchio arriveranno in sequenza Sudtirol, Pisa e Cosenza. Le residue trasferte quindi rimangono Frosinone, Como, Genoa, Reggina.

Nello scontro con le Rondinelle i bianconeri potranno nuovamente contare sui 4.231 abbonati, dato che ha visto un incremento di 261 tessere con il pack di 2 gare, rispetto ai soliti 3.970. Numeri da portare dalla propria parte per aggrapparsi a tutti i fattori utili.

Nel frattempo il presidente Neri, presente al Gran galà dello sport di Castiglion Fiorentino dove il giovane attaccante Palazzino ha ricevuto il premio ‘Paolo Rossi’, ha dichiarato: "Quest’anno dobbiamo mantenere la categoria, assolutamente, per noi è un grande scudetto".

Un grande scudetto di certo no, ma sicuramente un obiettivo divenuto necessario per salvare l’onore ed evitare brutte sorprese.

Massimiliano Mariotti