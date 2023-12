Alla faccia dei pronostici, questo Picchio è più che vivo

Siamo ancora vivi! In barba alla sfortuna, ai limiti tecnici e ai pronostici dei bookmakers che già vedono l’Ascoli con un piede nella fossa, i bianconeri interpretano al meglio lo spirito ‘combattivo’ del loro condottiero Fabrizio Castori e lanciano un bel messaggio al campionato di serie B: non è ancora finita. Gara ineccepibile sul piano tattico, agonistico e atletico quella disputata contro il Catanzaro che in caso di vittoria sarebbe salito al secondo posto in graduatoria. Un Ascoli che ha approcciato al match come mai aveva fatto finora, compensando le proprie carenze con corsa e pressing e facendo andare in tilt il gioco di una pur spuntata squadra ospite. A mister Castori si chiedeva questo e ci sono volute quattro gare per vedere i primi risultati anche se contro lo Spezia, nonostante il ko, erano arrivati i primi indizi.