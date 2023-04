Altra festa con i bambini al Picchio Village

Ieri mattina al Picchio Village si è concluso il progetto scuole di questa stagione. Nell’ultimo appuntamento programmato il quartier generale dell’Ascoli ha potuto accogliere 120 alunni della scuola primaria di Villa Pigna. I piccoli ospiti hanno raggiunto il centro sportivo a bordo dei pulmini allestiti dall’istituto. Le note dell’inno dell’Ascoli hanno accolto i bambini e i loro insegnanti all’interno del campo sintetico. La prima parte della mattinata di festa si è sviluppata lì. Tante immancabili domande e curiosità rivolte al capitano Dionisi e ai bianconeri Caligara, Giovane, Guarna e Mendes. Uno alla volta, i cinque giocatori hanno parlato degli inizi della propria carriera fino al loro arrivo ad Ascoli, per poi commentare anche quali sono state le gare più difficili affrontate e la pressione che si è soliti subire quando si scende in campo. "La piazza di Ascoli mi ha sempre affascinato per la passione che la gente ha nei confronti della squadra – ha commentato Dionisi –. Quello di indossare la maglia bianconera è stato sempre il mio pallino". Oltre alla loro presenza gli alunni hanno poi conosciuto e posato per le foto scattate insieme alla mascotte Picus. Presente per l’occasione anche il direttore generale Domenico Verdone.