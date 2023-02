Altro match delicato ed importante per il Montegiorgio che riceve la visita del Notaresco in una sfida fondamentale in chiave salvezza. Non di certo una settimana serena per i rossoblu che hanno dovuto fare i conti con l’infermeria. Partiamo dall’assenza di capitan Albanesi che comunque a breve dovrebbe tornare finalmente disponibile, cui si è aggiunto l’infortunio muscolare di Santoro a Chieti: stiramento e prognosi di 20 giorni.

Ma la sfortuna non finisce qui perché in settimana è arrivata la tegola legata a Forconesi che, in allenamento ha riportato un problema ad una mano; non certo un dettaglio per un numero uno. Per questo la società è corsa ai ripari e ha ingaggiato l’estremo difensore classe 2002 Emilio Marinaro, per lui esperienze con Ternana, Ambrosiana e Mantova. In settimana c’era stata anche una novità in attacco con l’arrivo del classe 2000 Mattia D’Agostino: entrambi sono subito convocati e disponibili. "Un’altra partita tosta perché incontriamo una squadra che da un po’ di tempo sta facendo risultati – sottolinea mister Baldasarri – che ha cambiato molto nel mercato invernale puntando su giocatori esperti. Domani sappiamo che sarà dura, ma d’altra parte per noi tutte le partite sono importanti e vanno approcciate allo stesso modo e con la stessa attenzione. Nonostante il risultato fatto, siamo sempre in una posizione di classifica delicata e quindi siamo costretti tutte le domeniche a cercare il massimo contro qualsiasi avversario – la conclusione del tecnico del Montegiorgio –. Ci siamo allenati con grande voglia in settimana e vogliamo mettere in campo tutto questo".

