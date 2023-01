Amarcord bianconero per Favilli: "Ho passato due anni bellissimi"

Uno dei grandi ex dell’incontro di domani sarà l’attaccante rossoverde Andrea Favilli. Indossando la maglia del Picchio il promettente centravanti è diventato grande, fino ad affermarsi in B. "Tutti sanno che rapporto ho con l’Ascoli e i tifosi ascolani – ha commentato -. Lì ho passato due anni bellissimi e si era instaurato un legame fantastico. Fu un trampolino importante. So quanto conta questa partita per loro. Ma so anche quanto conta per la Ternana e per i nostri tifosi. Sono concentrato sulla nostra squadra e su quello che domenica dobbiamo fare noi. C’è poco spazio, per le emozioni da ex. In caso di gol sinceramente ad oggi non so se esulterei. Intanto facciamolo, poi vediamo. I gol mi mancano. È semplice essere nervosi quando non si segna. Sto cercando di lavorare anche su questo. Alla fine, pensare positivo porta positività. L’importante è che la Ternana ritorni a vincere. Siamo affamati di punti e vogliamo recuperare quello che nelle ultime giornate non abbiamo fatto".