Amarezza Mignani: "Eravamo a 2 minuti dal sogno"

Il gol al 94’ di Pavoletti nella finale di ritorno playoff Bari-Cagliari ha prodotto un trauma psicologico che l’intera città pugliese potrà smaltire soltanto tra qualche anno. Un po’ come l’accettata subita dall’Ascoli nella finale di Perugia 2000 che vide Ventura mettere in ginocchio il Picchio dopo che la rovesciata di Eddy Baggio aveva fatto presagire a tutti l’atteso ritorno in cadetteria. A parlare dopo la grande delusione incassata dai biancorossi è stato il tecnico Mignani. "Ho le lacrime agli occhi – commenta l’allenatore –. Ora c’è poco da dire o da fare, eravamo a 2 minuti dal sogno e tutto è svanito. Abbiamo dato il massimo di quello che potevamo, ho invitato i ragazzi a tenere la testa alta e il petto in fuori perché siamo stati in gioco fino alla fine. Credo che avremmo meritato anche noi la promozione. Il Bari è stato all’altezza di avversari di spessore e in A dovevamo esserci entrambe. Ha vinto una squadra forte a cui vanno i complimenti e un allenatore che ha vinto tutto ovunque è andato. Gli stringo la mano e guardo avanti".