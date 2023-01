Amarezza negli spogliatoi

Amarezza per il risultato finale quella mostrata in sala stampa da Andrea Del Gatto, vice tecnico rossoblu. "Molto rammarico. Ai ragazzi possiamo rimproverare veramente poco, abbiamo fatto la gara come altre volte. Una buona prestazione come già in altre circostanze ma senza riuscire a portare via punti. Non possiamo dire di essere delusi ma per il risultato. Il fatto di sfoggiare una prestazione del genere per dinamismo, gioco ed occasioni non ci può far dire che questa squadra è giovane. E’ una squadra che fa la prestazione. Dobbiamo lavorare ancora di piàù sapendo che il cammino sarà ancor più duro e che dobbiamo migliorare giorno dopo giorno. . Sono fiducioso per poter raggiungere il nostro obiettivo che è quello della salvezza. Domenica il Chieti che nelle ultime cinque gare ha fatto benissimo, non è una gara affatto semplice soprattutto in un momento come questo nel quale veniamo spesso puniti oltre ogni nostro demerito"