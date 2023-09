Anche Estra nella famiglia del Picchio

Un nuovo partner per l’Ascoli Calcio. Estra, noto brand operante nel settore energetico, ha deciso di scendere in campo al fianco del Picchio per confermare la propria attenzione nei confronti dello sport e del territorio. Il sodalizio è stato annunciato ieri nel corso della conferenza stampa tenuta nella sala De Carolis-Ferri di palazzo dell’Arengo. "Siamo felici del rapporto che Estra ha instaurato con la nostra città in questi anni – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. Da anni questo gruppo è partner del comune dopo aver rilevato Piceno Gas. Una realtà che si è dimostrata vicina ad Ascoli e agli ascolani, come evidenziato anche attraverso il sostegno alle Notti Bianche realizzate in questi mesi estivi. Ora registriamo con favore questa nuova iniziativa con l’Ascoli Calcio, a confermare il rapporto con le realtà del nostro territorio". A rappresentare il club di corso Vittorio Emanuele è stato Giancarlo Oresti dell’area marketing che commenta: "Un grazie ad Estra e all’amministrazione. Questa è una partnership importante per l’Ascoli Calcio che vedrà supportato il proprio progetto calcistico. Ci auguriamo che questo cammino possa evolversi ulteriormente in futuro". Soddisfatto anche il direttore generale Domenico Verdone. "Siamo orgogliosi che un’azienda nazionale sia entrata nella nostra grande famiglia – aggiunge –. Questa è la dimostrazione che il brand Ascoli continua a crescere inglobando al suo interno partner di caratura nazionale e non soltanto locale". Immancabile la presenza di Francesco Macrì, presidente di Estra, accompagnato da Giuseppe Marini di Piceno Gas. "Siamo fieri di affiancare l’Ascoli Calcio, storica realtà simbolo del territorio in cui è radicata – spiega Macrì –. Il campionato di serie B in cui il club milita è appena iniziato e siamo certi che la squadra saprà farsi valere con la solita grinta e tenacia in un torneo molto impegnativo".

mas.mar.