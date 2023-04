Ancora iniziative per il centenario

L’entusiasmo rinato in occasione del 4 aprile, quando la Samb ha compiuto cento anni, non accenna a fermarsi. Nell’ultimo weekend sono stati tanti i tifosi a mettersi in fila per acquistare uno dei duecentocinquanta libri celebrativi prodotti dalle Samb Legend in collaborazione con Fast Edit. Inoltre, sono state distribuite anche mille maglie celebrative. In più, le Samb Legend stanno organizzando una partita con le vecchie glorie rossoblù. La partita dovrebbe tenersi alla fine di giugno, tra il 20 e il 30 del mese, e sarebbero già parecchie le presenze confermate. Ma non finisciequi. Sono due, infatti, gli artisti che stanno lavorando a un monumento o a sculture per il centenario. Ugo Nespolo, infatti, disegnerà un’opera che sarà presentata in cinquanta esemplari, il cui ricavato sarà devoluto ad associazioni locali. L’artista Marcello Sgattoni, poi, con la collaborazione di Movinox, realizzerà un monumento da posizionare in città.